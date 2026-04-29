A Geminivel erősíti AI-arzenálját a Pentagon

A Pentagon szűkszavúan megerősítette a CNBC számára, hogy kiterjedtebben tervezi használni a Google Gemini AI-modellt a jövőben, de a megállapodás pontos részleteit nem tárta nyilvánosság elé. A lapnak beszélő belsős források szerint a Védelmi Minisztérium (DOD) a Google legfrissebb AI-modelljét titkosított projektek során hasznosítja majd. A szervezet AI-stratégiájáért felelős vezetője, Cameron Stanley szerint az együttműködésnek köszönhetően a szervezet és a katonák is „időt és pénzt spórolhatnak”, nagyságrendileg hetente több ezer munkaórát lefedve.

A Google szóvivője mindössze annyit közölt, hogy a vállalat egy tágabb konzorcium részeként nyújt szolgáltatásokat és infrastruktúrát a nemzetbiztonság számára, és támogatja a kormányzati ügynökségeket a logisztika, kiberbiztonság, diplomácia, flottakarbantartás területén, valamint a kritikus infrastruktúrák védelmében. A megállapodást megelőzte, hogy a Google 700 alkalmazottja írt a héten levelet a vezetőségnek ellenérzésének kifejezésére, arra felszólítva a vállalatot, hogy ne járuljanak hozzá a bizalmas kormányzati ügyekhez.

A hazai IT felrázásához haza kell hozni a legjobbjainkat Az elvándorolt szakemberek visszacsábítása komoly kihívás, azonban számos ország már megmutatta, hogy ez nem lehetetlen feladat. Az elvándorolt szakemberek visszacsábítása komoly kihívás, azonban számos ország már megmutatta, hogy ez nem lehetetlen feladat.

A Google mellett a Pentagon az OpenAI-jal és más fejlesztőkkel is együttműködik a hadászati projektekben, így az látható, hogy a szervezet nem szeretne egyetlen beszállítóra támaszkodni, és diverzifikálja a rendelkezésére álló fejlett AI-technológiákat. Azonban ebben nem mindenki partner, az Anthropic vezérigazgatója február végén közölte, hogy nem kíván korlátlan hozzáférést biztosítani hadászati és felderítési célokra saját technológiájához, akkor sem, ha az adott tevékenység a Pentagon érvelése szerint egyébként törvényes, alkotmányos keretek közt zajlik.

A minisztérium március elején kockázati tényezőnek minősítette az AI-fejlesztőt, ami magával hozza, hogy ki kell vezetni a Claude modellek használatát a szervezeteknél, melyek beszállítói vagy egyéb, kormányzati mellé-alárendeltségi kapcsolatban vannak a Védelmi Minisztériummal.

Az Anthropic a döntést első fokon sikerrel támadta márciusban a kaliforniai szövetségi bíróságon, de a washingtoni szövetségi fellebbviteli bíróság már elutasította a cég kérelmét az ideiglenes tiltásról az ügy érdemi felülvizsgálatáig, és részben helyben hagyta az ellátási lánc szempontjából kockázatos minősítést. A két bíróság eltérő döntése miatt az Anthropic jelenleg nem köthet szerződéseket a védelmi Minisztériummal, de továbbra is együttműködhet más kormányzati szervekkel.