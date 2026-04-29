A Geminivel erősíti AI-arzenálját a Pentagon
Újabb AI-fejlesztőt húzott be holdudvarába az amerikai védelmi minisztérium, miután feketelistára tette az ellenállást mutató Anthropicot.
A Pentagon szűkszavúan megerősítette a CNBC számára, hogy kiterjedtebben tervezi használni a Google Gemini AI-modellt a jövőben, de a megállapodás pontos részleteit nem tárta nyilvánosság elé. A lapnak beszélő belsős források szerint a Védelmi Minisztérium (DOD) a Google legfrissebb AI-modelljét titkosított projektek során hasznosítja majd. A szervezet AI-stratégiájáért felelős vezetője, Cameron Stanley szerint az együttműködésnek köszönhetően a szervezet és a katonák is „időt és pénzt spórolhatnak”, nagyságrendileg hetente több ezer munkaórát lefedve.
A Google szóvivője mindössze annyit közölt, hogy a vállalat egy tágabb konzorcium részeként nyújt szolgáltatásokat és infrastruktúrát a nemzetbiztonság számára, és támogatja a kormányzati ügynökségeket a logisztika, kiberbiztonság, diplomácia, flottakarbantartás területén, valamint a kritikus infrastruktúrák védelmében. A megállapodást megelőzte, hogy a Google 700 alkalmazottja írt a héten levelet a vezetőségnek ellenérzésének kifejezésére, arra felszólítva a vállalatot, hogy ne járuljanak hozzá a bizalmas kormányzati ügyekhez.
A Google mellett a Pentagon az OpenAI-jal és más fejlesztőkkel is együttműködik a hadászati projektekben, így az látható, hogy a szervezet nem szeretne egyetlen beszállítóra támaszkodni, és diverzifikálja a rendelkezésére álló fejlett AI-technológiákat. Azonban ebben nem mindenki partner, az Anthropic vezérigazgatója február végén közölte, hogy nem kíván korlátlan hozzáférést biztosítani hadászati és felderítési célokra saját technológiájához, akkor sem, ha az adott tevékenység a Pentagon érvelése szerint egyébként törvényes, alkotmányos keretek közt zajlik.
A minisztérium március elején kockázati tényezőnek minősítette az AI-fejlesztőt, ami magával hozza, hogy ki kell vezetni a Claude modellek használatát a szervezeteknél, melyek beszállítói vagy egyéb, kormányzati mellé-alárendeltségi kapcsolatban vannak a Védelmi Minisztériummal.
Az Anthropic a döntést első fokon sikerrel támadta márciusban a kaliforniai szövetségi bíróságon, de a washingtoni szövetségi fellebbviteli bíróság már elutasította a cég kérelmét az ideiglenes tiltásról az ügy érdemi felülvizsgálatáig, és részben helyben hagyta az ellátási lánc szempontjából kockázatos minősítést. A két bíróság eltérő döntése miatt az Anthropic jelenleg nem köthet szerződéseket a védelmi Minisztériummal, de továbbra is együttműködhet más kormányzati szervekkel.