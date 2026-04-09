Fordult a zászló az Anthropic-Pentagon vitában

Március végén a kaliforniai szövetségi bíróság első fokon adott helyt az Anthropic keresetének. A perben a Pentagon március eleji határozatában foglaltak végrehajtásának ideiglenes tiltását rendelte el a bíró arra hivatkozva, hogy a minisztérium, illetve annak vezetője, Pete Hesgeth az Anthropiccal szembeni bosszúhadjárata során alkotmányellenes eszközökhöz nyúlt. Az AI-fejlesztő ezzel megnyerte első csatáját, de korántsem lezárt az ügy.

A Védelmi Minisztérium (DOD) az ellátási lánc kockázatával kapcsolatos intézkedéshez két különálló, az Egyesült Államok szövetségi bíróságán hozott ítéletre támaszkodott, és ezeket két külön bíróság előtt is kell megtámadni. A márciusi pert egy párhetes washingtoni tárgyalás előzte meg, de az Anthropic kénytelen volt megtámadni a megjelölést egy másik bíróságon is. Miközben a vállalat támogatói Kaliforniában már a győzelmet ünnepelték, az ügyvédek és lobbisták figyelmeztettek arra, hogy az örömködés elhamarkodott lehet.

Át is fordult a zászló azzal, hogy a másik, különálló ügyben

a washingtoni szövetségi fellebbviteli bíróság szerdán elutasította az Anthropic kérelmét az ideiglenes tiltásról, és részben helyben hagyta az ellátási lánc szempontjából kockázatos minősítést.

A fellebbviteli bíróság határozata szerint a méltányosság elve a kormány javára billenti a márleget. Az ügyben egyetlen magánvállalat pénzügyi károsodásának viszonylag „korlátozott kockázata” áll fenn, miközben a Hadügyminisztériumnál egy olyan fajsúlyos kérdés áll fenn, hogy kinek a közreműködésével biztosítja a kritikus technológiákat egy aktív katonai konfliktus során. A bírák ezért elutasították az Anthropic felfüggesztésre irányuló indítványát az ügy érdemi felülvizsgálatáig.

A két bíróság eltérő döntése miatt az Anthropic most nem köthet szerződéseket a védelmi Minisztériummal, de továbbra is együttműködhet más kormányzati szervekkel. A védelmi szerveknek tilos lesz Claude-ot igénybe venniük az ügynökségnél végzett munkájuk során, de más ügyekben felhasználhatják.

A szerdai ítéletben a bíróság elismerte, hogy az Anthropic valószínűleg bizonyos mértékű hátrányt szenvedhet el felfüggesztés hiányában, de a vállalat érdekei elsősorban pénzügyi vonzatúak. Korábban a cég azzal védekezett, hogy a Védelmi Minisztérium akadályozta a szólásszabadsághoz való jogát, de a végzés szerint az Anthropic nem bizonyította, hogy a per függőben lévő szakaszában a szólásszabadságát tényleg korlátozták volna, így ez a kijelentés nem állja meg a helyét. Mivel a bíróság egyetért azzal, hogy az Anthropic valamilyen mértékben károsult lesz az ügyben, ezért gyorsított döntésre van szükség.

Az Anthropic szóvivője az ítélet kihirdetése úgy nyilatkozott, hogy a vállalat biztos benne, hogy végül sikerült egyetértésre jutni abban, hogy az ellátási láncban való kockázatos minősítés jogellenes.

A szervezet és az AI-cég vitája február végén mérgesedett el komolyabban, amikor Dario Amodei, az Anthropic vezérigazgatója közölte, hogy nem kíván korlátlan hozzáférést biztosítani hadászati és felderítési célokra saját technológiájához, akkor sem, ha az adott tevékenység a Pentagon érvelése szerint egyébként törvényes, alkotmányos keretek közt zajlik. Pete Hegseth védelmi miniszter ezt követően fenyegette meg a céget azzal, hogy kockázati tényezővé nyilvánítja, mely azzal jár, hogy vállalat minden olyan partnerénél azonnali hatállyal ki kell vezetni a Claude modellek használatát, melyek beszállítói vagy egyéb, kormányzati mellé-alárendeltségi kapcsolatban vannak a Védelmi Minisztériummal.

Ezt a fenyegetését végül március 5-én beváltotta a minisztérium, amit az Anthropic a bíróságon - első fokon sikerrel - támadott. Az elsőfokú ítélet szerint Hegseth túllépett a hatáskörén, amikor az Anhtropic besorolásáról döntött, emellett a bíró közölte, hogyAz Anthropic megbüntetése azért, mert nyilvános figyelmet irányított a kormány szerződéskötési álláspontjára, klasszikus esete az Első Alkotmánykiegészítésbe ütköző illegális megtorlásnak.