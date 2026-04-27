A Samsung mobilrészlegét is megtépázhatja a RAM-krízis

Hosszú hónapok óta tart a globális IT-komponensellátási lánc eddigi talán legnagyobb krízise, melyet csak RAMcopalypse-nek becéznek szakmai berkekben, ráadásul korábbi becslések szerint évekig kitarthat a hiány, melyet az AI-adatközpontok óriásira növekvő felvevőpiaca indukált az elmúlt időszakban. Az IDC február végén kiadott prognózisa szerint 2026-ban minden idők legnagyobb visszaesését látja előre az okostelefon-piacon, több mint egy évtizedes mélypontra eshet vissza a kiszállítások éves volumene a memóriachipek drágulása, ezáltal az eszközök költségeinek emelkedése miatt.

A jelentés szerint legfájdalmasabban az alsókategóriás androidos készülékek gyártóit érintheti a trend a csökkenő haszonkulcs miatt, de a prémium szegmensben erősebb jelenléttel rendelkező, ellenállóbbnak tűnő gyártók is kihívásokkal szembesülnek. A dél-koreai Samsung április elején közzétette idei első negyedéves profitelőrejelzését, melyben arról jelentett, hogy a cég mára egyértelműen az óriási memóriapiaci kereslet egyik legnagyobb haszonélvezőjévé vált, és bár ezen a téren biztatóak a jelek, de ami a telefonokat illeti, még a Samsungnak is nehéz lehet nyereséget produkálnia.

A koreai Money Today és a helyi lapok beszámolói szerint a Samsung mobilos üzletágát (Samsung MX) vezető TM Roh arra figyelmeztette a vezetőséget, hogy a vállalat történetében először van rá esély, hogy az okostelefonos részleg láthatóbb veszteséggel számolhat, az év egészét illetően, és amennyiben ez beigazolódik, az komoly jelzésértékkel bírhat az iparág felé.

A cég még a koronavírus-járvány által előidézett ellátási-lánc káoszban is képes volt poztív mutatókat produkálni okostelefonjaival, de az egekbe szökő DRAM és NAND árak a Galaxy S26-sorozat erős eladásainak ellenére is letörhetik a lendületet. Ugyan az új csúcsszéria eladási számai biztatóan alakulnak, ez önmagában még nem biztos, hogy ellensúlyozni tudja a megugró gyártási költségeket és a többi termékkategória gyengébb teljesítményét.

A mobilgyártás egyre drágább. Forrás: Counterpoint Research

A hazai IT felrázásához haza kell hozni a legjobbjainkat Az elvándorolt szakemberek visszacsábítása komoly kihívás, azonban számos ország már megmutatta, hogy ez nem lehetetlen feladat.

A komponensek hiányának hatásai a legtöbb fogyasztói elektronikai eszköz piacára begyűrűztek, érintve a laptopokat és okostelefonokat. Utóbbi esetében az előállítási költségekben mutatkozik meg leginkább az átrendeződés. Az okostelefon legdrágább alkotóeleme eddig az alkalmazásprocesszor volt, amit követett a kijelzőpanel, az AI-infrastruktúra bővítési lázban azonban már nagyjából kétszer annyiba kerül a gyártóknak a memória és a tárhely is. A Counterpoint Research elemzőcég szerint ez a tendencia addig vezethet, hogy a RAM átlagosan egy olcsó telefon anyagköltségének több mint egyharmadát fogja kitenni, a drágább eszközök esetében a költségek 20 százalékát is jelentheti.

Öröm az ürömben a Samsung számára, hogy bár az MX részlege küszködik, a félvezetőrészleg szépen jövedelmezik számára. A Samsung Semiconductor az idei első negyedévben rekordokat döntött, és becslések szerint több mint 38 milliárd dollár nyereséget termelt, ami több mint hétszerese a 2025 első negyedévi nettó nyereségnek. A gyártó a helyzetre reagálva visszafogta az LPDDR4 gyártását az LPDDR5 szállítmányok növelésének javára, bár egyes elemzők szerint ez még mindig nem lesz elég, ráadásul a DRAM-termelés 2027-ben még mindig közel 40 százalékkal maradhat el a várt kereslettől.

Már márciusban arról szóltak a hírek, hogy a drámai árrobbanás masszívan átalakíthatja az okostelefon-gyártók termékstratégiáját, illetve most már nem is kérdéses, hogy minden termékkategóriában árat kell emelniük a gyártóknak ahhoz, hogy át tudják vészelni a minden előrejelzés alapján elhúzódó memóriapiaci krízist. A Motorola az olcsóbb Moto G büdzsételefonok közül egyes készülékek esetében akár 50 százalékkal tolta feljebb az árakat, így beigazolódni látszik az az elemzői előrejelzés, hogy az alkatrészek drágulását leginkább az olcsó készülékek esetében érezhetik meg a vásárlók, ami egyben újraértelmezheti az „olcsó” telefon fogalmát.

A Samsung a nemrég piacra dobott középkategóriás Galaxy A37 és A57 készülékek árát emelte meg 50 dollárral az előző generációhoz képest, de a drágábbnak számító Galaxy Z Flip és Z Fold 7 ára is 80 dollárral nőtt. Idén nyáron a cég várhatóan bemutatja a Galaxy Z foldable modell új generációját, ami még a Galaxy S sorozat tagjainál is borsosabb árcímkével várható, és mivel ezeket a prémium modelleket bőségesen megpakolja a gyártó a drágább komponensekkel, a foldable mobilokért valószínűleg még mélyebben kell majd zsebbe nyúlniuk a vásárlóknak.