A memória az új arany, a Samsung pedig az aranybánya

Kedden közzétette idei első negyedéves profitelőrejelzését a világ legnagyobb memóriagyártója, a Samsung Electronics. A számok a várakozások alapján az óriási memóriapiaci kereslet hatására megugrottak, de a várható profit mértéke még a legoptimistább elemzők becslését is messze túlszárnyalta.

A Samsung ugyanis az első negyedévre 57,2 billió dél-koreai won (napi árfolyamon nagyjából 37,92 milliárd dollár) működési profitot jelzett előre az időszakra, ami nyolcszoros növekedés az egy évvel korábbi periódushoz képest és csaknem háromszorosa az előző, 20 billió wonos rekordnak, melyet az előző év utolsó negyedéves időszakában hoztak a koreaiak.

Elemzők korábban 40,6 billió won működési profitra számítottak a cégtől a január elsejétől március végéig tartó időszakban.

A NER-es informatika már összecsomagolt Egy esetleges kormányváltás után komoly változás jöhet az állami IT holdudvarában, amelynek jelentős munkaerőpiaci hatásai is lehetnek.

A Samsung a jórészt még meg sem épült AI-adatközpontok igényei miatt a tavalyi év második felétől exponenciálisan növekvő memóriaárak mellett az árfolyamváltozásokból is jelentősen profitált, a dél-koreai won ugyanis 17 éve nem volt olyan gyenge az amerikai dollárral szemben, mint napjainkban.

A Reuters által megszólaltatott egyik elemző szerint az 57,2 billió won működési profitból 54 billiót a memóriagyártó részleg termelt meg, míg az egyéb vezérlőáramkörök és foundry üzletág 1,6 billió wonos mínuszt hozhatott össze. A készülékdivízó a várthoz képest jobban teljesíthetett, ami 4 billió wonos profitot jelent - csekély mértékben kevesebbet, mint egy évvel korábban.

A fenti számok egyben azt is mutatják, hogy a Samsung az év elejére sikerrel meg tudta erősíteni pozícióit a nagy sávszélességű memóriachipek (HBM) szegmensében, ahol átmeneti gyártási problémák miatt helyi riválisa, az SK Hynix át tudta venni tőle a vezetést és el tudott vinni a cég elől számos kulcsfontosságú megrendelést.

A Samsung Electronics idei első negyedévre várt árbevétele elérheti a 133 billió wont, ami 68%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest.