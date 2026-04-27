Újabb csapást mér az elektronikai iparra az iráni háború

A memóriák után a nyomtatott áramkörök beszállítói piaca is komoly ellátási zavart okozhat minden érintett megrendelő számára, ami további árfelhajtó hatással járhat, különösen azon piaci szereplők számára, akik kis méretükből fakadóan kevésbé tudják diverzifikálni a beszállítói csatornáikat.

A Reuters tudósítása szerint az ellátási lánc kibillenéséhez közvetlenül hozzájárult a szaúd-arábiai Jubail komplexumát április elején ért iráni támadás, mely súlyos károkat okozott a nagy tisztaságú PPE-gyanta (polifenilén-éter) legnagyobb globális előállítójának számító SABIC üzemeiben, ahol azóta sem tudták újraindítani a termelést. A SABIC a teljes, globális termelés mintegy 70%-áért felel, hosszabb kiesése ezért kritikus helyzetbe hozhat számos iparágat.

A hazai IT felrázásához haza kell hozni a legjobbjainkat Az elvándorolt szakemberek visszacsábítása komoly kihívás, azonban számos ország már megmutatta, hogy ez nem lehetetlen feladat. Az elvándorolt szakemberek visszacsábítása komoly kihívás, azonban számos ország már megmutatta, hogy ez nem lehetetlen feladat.

Ha újra is tudnának indulni a gyárak, a Hormuzi-szoros blokádja jelentős logisztikai kihívásokat okoz a térségben.

Mindez ráadásul pont akkor, amikor a mesterséges intelligencia rendszereket üzemeltető szerverek iránt megnőtt kereslet miatt minden eddiginél nagyobb mennyiségben vásárolják fel a gyártók az összes szükséges komponenst és alapanyagot.

A fentiek miatt a piacon máris elszabadultak az árak. Elemzők szerint a nyomtatott áramkörök fajlagos ára csak áprilisban mintegy 40%-kal emelkedett és a legnagyobb felvásárlók már arra rendezkedtek be, hogy az árak tartósan magasan maradnak, ezzel kvázi másolva a memóriapiacon zajló trendet.

Az árfelhajtó hatást kisebb-nagyobb mértékben más, a nyomtatott áramkörökhöz szükséges alapanyagok hiánya vagy drágulása is indukálhatja. Így például egyes iparági források szerint jelentősen drágult az elmúlt időszakban a rézfólia is (a réz a nyomtatott áramkörök teljes anyagköltségének mintegy 60%-át teszi ki), illetve hiány alakult ki az üvegszálból is.