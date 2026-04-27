Újabb csapást mér az elektronikai iparra az iráni háború
Újabb, a közel-keleti konfliktussal közvetlen összefüggésben álló ellátási problémával kénytelen szembesülni a tágabb elektronikai ipar. A térség a világ legnagyobb, nyomtatott áramkörökhöz elengedhetetlenül szükséges alapanyag-ellátója, ám az egyik meghatározó gyártónál április eleje óta álla termelés.
A memóriák után a nyomtatott áramkörök beszállítói piaca is komoly ellátási zavart okozhat minden érintett megrendelő számára, ami további árfelhajtó hatással járhat, különösen azon piaci szereplők számára, akik kis méretükből fakadóan kevésbé tudják diverzifikálni a beszállítói csatornáikat.
A Reuters tudósítása szerint az ellátási lánc kibillenéséhez közvetlenül hozzájárult a szaúd-arábiai Jubail komplexumát április elején ért iráni támadás, mely súlyos károkat okozott a nagy tisztaságú PPE-gyanta (polifenilén-éter) legnagyobb globális előállítójának számító SABIC üzemeiben, ahol azóta sem tudták újraindítani a termelést. A SABIC a teljes, globális termelés mintegy 70%-áért felel, hosszabb kiesése ezért kritikus helyzetbe hozhat számos iparágat.
Ha újra is tudnának indulni a gyárak, a Hormuzi-szoros blokádja jelentős logisztikai kihívásokat okoz a térségben.
Mindez ráadásul pont akkor, amikor a mesterséges intelligencia rendszereket üzemeltető szerverek iránt megnőtt kereslet miatt minden eddiginél nagyobb mennyiségben vásárolják fel a gyártók az összes szükséges komponenst és alapanyagot.
A fentiek miatt a piacon máris elszabadultak az árak. Elemzők szerint a nyomtatott áramkörök fajlagos ára csak áprilisban mintegy 40%-kal emelkedett és a legnagyobb felvásárlók már arra rendezkedtek be, hogy az árak tartósan magasan maradnak, ezzel kvázi másolva a memóriapiacon zajló trendet.
Az árfelhajtó hatást kisebb-nagyobb mértékben más, a nyomtatott áramkörökhöz szükséges alapanyagok hiánya vagy drágulása is indukálhatja. Így például egyes iparági források szerint jelentősen drágult az elmúlt időszakban a rézfólia is (a réz a nyomtatott áramkörök teljes anyagköltségének mintegy 60%-át teszi ki), illetve hiány alakult ki az üvegszálból is.