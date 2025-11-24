Csak Cookon múlik, mikor megy nyugdíjba

Határozottan cáfolta a hétvégén a Financial Times elmúlt héten megjelent, Tim Cook potenciális távozásáról szóló értesüléseket a Bloomberg bennfentes szakújságírója, Mark Gurman. Bár Gurman korábban maga is többször írt pletykákat Cook utódlásáról, saját forrásai szerint egyáltalán nincs napirenden az Apple-nél jövőre vezércsere.

Gurman szerint a Financial Times-ban megjelent információk a vezető leváltásával kapcsolatosan egyszerűen valótlanok, Cook pedig az elmúlt csaknem másfél évtizedben kivívta magának azt a jogot az Apple-nél, hogy saját maga döntsön arról, mikor kíván nyugdíjba vonulni.

Cook 2011-ben vette át a stafétát az akkor már haldokló Steve Jobstól, ezt megelőzően a cég operatív vezetője volt - az ebben a pozícióban szerzett tapasztalatát pedig eddigi, több mint 14 éves vezérigazgatói tevékenysége során meglehetős sikerrel is kamatoztatta.

Az Apple a jelenlegi vezérigazgató ideje alatt több mint tízszeresére, 350 milliárd dollárról közel 4 billió dollárra növelte pici tőkeértékét, a kulcsterméknek számító iPhone-ok pedig továbbra is rendkívül jól fogynak, dacára annak, hogy a cég az AI-funkciók implementálása terén jócskán elmaradt a versenytársaktól.

A Bloomberg szakértője szerint bár Cook jó eséllyel nem távozik jövőre az Apple éléről, az továbbra is szinte bizonyos, hogy utódja John Ternus vezető mérnök lesz majd, aki az almás cég menedzsmentjének egyik legstabilabb, Cook által is megbecsült figurája.