Szeptembertől egy mérnök irányítja az Apple-t

Leköszön az Apple éléről Tim Cook, aki Steve Jobs halála óta irányítja a cupertinói céget, mely vezetése alatt elképesztő magasságokba jutott el és az utóbbi egy-két év botlásait leszámítva látszólag alig tudott hibázni. Utódja az a John Ternus lesz, akit szintén Apple-veteránként már tavaly ősszel hírbe hoztak, mint a vezérigazgatói poszt potenciális várományosa.

Vezérigazgatóból lobbista

Cook nem távozik a cégtől, a vezérigazgató-váltást követően ő lesz ugyanis az igazgatótanács ügyvezető elnöke. Konkrét szerepe viszont már nem nagyon lesz a vállalatirányításában, a személyi változásról szóló sajtóközlemény alapján a cég egyfajta utazó nagykövete lesz, aki a világ kormányainál és azok szabályozó hatóságainál lobbizik majd az Apple érdekében.

A most 65 éves szakember, aki 1998 óta Apple-alkalmazott Jobs feltétlen bizalmát élvezve operatív vezetőből lépett elő vezérigazgatóvá a társaságnál, és bár nem volt mérnök végzettségű, írányítása alatt több rendkívül sikeres termék és megoldás is született az almás cégnél.

Így például Cook mutatta be az első Apple Watch-csot, az ő döntése volt az M-sorozatú Apple rendszerprocesszorok bevezetése a Mac termékvonalba, ezzel párhuzamosan az x86-os vonal kukázása, eközben pedig a cég szolgáltatás üzletága minden korábbi szintet felülmúlóan hízott, ahogy egyre több vásárlót sikerült egyben előfizetővé is konvertálni.

Az utóbbi években ugyanakkor kerültek ki jóval kevésbé sikeres projektek is a szárnyai alól, ilyen volt például a Vision Pro headset, illetve az Apple saját AI-megoldása, az Apple Intelligence, melynek jelenleg is gőzerővel zajlik az újraformálása, immár egy jelentős külső partner, a Google bevonásával.

Cook emellett a végsőkig ragaszkodott az Apple zárt ökoszisztémájához, melynek falait az elmúlt évtizedben világszerte igyekeztek több-kevesebb sikerrel lebontani a világ legbefolyásosabb versenyhatóságai, élükön az Európai Unió végrehajtó szervével, az Európai Bizottsággal.

A mérnök, akit mindenki szeret

Ternus Cookkal szemben ízig-vérig mérnökember, ugyanakkor ennek ellenére szokatlanul jól exponálható figura, aki a cégen belül is közkedvelt. A szakember 2001-ben csatlakozott az Apple egyik terméktervező csapatához, majd ütemesen lépkedve a ranglétrán az Apple hardvertervezésért felelős alelnöke, 2021-től pedig vezető alelnöke lett. E minőségében több sikeres terméken is dolgozott, az AirPodsoktól kezdve az iPhone-okon át az Apple Watch-okig bezárólag.

A szakember emellett rendszeres résztvevője volt a termékbemutatóknak, így több Mac és iPad modellt is ő mutatott meg először a nagyközönségnek az elmúlt évek során. Az iPhone 17 széria bolti premierjének napján is meghatározó szerepet kapott, ő adta át az első készülékeket a tulajdonosaiknak a vállalat legnagyobb brit üzletében, a londoni Regent Streeten.