Vizuális tervezővel bővül az Anthropic Claude család

A Figma kutatása alapján a tervezők világszerte nagyjából 86 százaléka állítja, hogy használja a generatív mesterséges intelligencia előnyeit a munkája során, nem véletlen, hogy erre a vonatra is felül az Anthropic. Elsősorban a termékmenedzsereket és alapítókat célozza a cég kutatási előzetesben elérhető Claude Design nevű új eszköze, amivel a tervezői háttérrel nem rendelkező szakemberek egyszerűen generálhatnak vizuális tartalmakat, prototípusokat, slide-okat, akár one-pagereket ötleteik megosztásához. A tapasztalt tervezőknek pedig olyan módon segíthet, hogy lerövidíti a prototípusok készítéséhez szükséges időt.

A Claude Design a többi generatív AI-alapú eszközhöz hasonlóan promptokkal érti meg, mit is szeretne a felhasználó, az elkészült tervek pedig később akár közvetlenül szerkeszthetők, vagy további kérésekkel finomíthatók. A felhasználó kérhet csupán annyit, hogy egy meditációs mobilapp prototípusát szeretné látni, ami a szemnek nyugtató hatású tipográfiát, színeket és egyszerű elrendezést használ, de az elkészített verziókon még szabadon módosíthatók a színek, betűméretek, és más jellemzők.

A szöveges promptok megadás mellett a felhasználó feltölthet képeket, vagy DOCX, PPTX, XLSX formátumú fájlokat referenciaként. A csapatok számára előny, hogy a Claude Design a vállalat kódbázisát és design fájljait is képes felhasználni annak érdekében, hogy a projektek összhangban álljanak a szervezet általános vizuális stílusával.

Introducing Claude Design by Anthropic Labs

Az AI erősokszorozó egy rutinos security szakember kezében Az AI nem csak a fejlesztésre van hatással: új sorozatunkban végignézzük, hogyan hat az informatika más részterületeire.

Elsőre úgy tűnhet, hogy az AI-alapú tervezőeszköz közvetlenül a Canvával szemben próbál alternatívát kínálni, mely szintén nemrég bővült AI-képességekkel, de az Anthropic szerint erről szó sincs. A Claude Design azok számára nyújt segítséget, akik nem egy tervezőeszközzel kezdik a munkát, mivel gyorsan kell eljutniuk egy ötlettől a vizuális megoldásig, így a két termék valójában kiegészíti egymást. Az elkészített prezentációk és prototípusok exportálhatók PDF, URL vagy PPTX fájlként, de a Canvába is továbbküldhetők.

Az új eszköz alapját a Claude Opus 4.7 adja, és egyelőre kutatási előzetes verzióban érhető el Claude Pro, Max, Team és Enterprise előfizetők számára. Az Anthropic tervezi a közeljövőben a Claude Design integrációk kiépítését, így a felhasználók több olyan eszközzel is összekapcsolhatják majd, amelyeket csapatuk használ.

Az Anthropic nem tétlenkedik: januárban megkezdte az összetett feladatok végzésére képes Claude Cowork bevezetését, amit néhány héttel később ügynöki beépülő modulokkal bővített a speciális feladatok automatizálásához.