Az egeret és a billentyűzetet is kivenné a kézből a Claude

Az OpenClaw körüli hype nyomán a többi AI-fejlesztő is próbál ügynöki képességekkel előállni saját szolgáltatásában, hogy a felhasználók összetettebb parancsokkal állhassanak elő. Az érdeklődés legfurcsábban talán Kínában nyilvánul meg, ahol a fejlesztőkön túl a kínai hétköznapi emberek próbálgatják, hogyan automatizálhatnák mindennapi feladataikat, ami leginkább fájlok és dokumentumok kezelését, alkalmazások közti automatizált munkafolyamatok futtatását, online szolgáltatások használatát, vagy különféle kutatási, adminisztratív feladatokat takar. Az OpenClaw azonban nem mindenkinek való, és számos biztonsági aggály merül fel a használatával kapcsolatban.

Az Anthropic a januárban bemutatott Claude Coworkkel állt elő ezen a téren, ami az OpenClaw-hoz hasonlóan kezel feladatokat, de nem igényel különösebb technikai tudást vagy bonyolultabb beállításokat. A Claude Cowork egyelőre korlátozottan elérhető új frissítése a helyileg elérhető fájlokkal is tud dolgozni engedélyezés után, hogy az egyes alkalmazások és fejlesztői eszközök közt váltogathasson. Az Anthropic szerint a Claude először a meglévő integrációkkal, úgynevezett connectorokkal próbálja megoldani a kiadott parancsokat, tehát először a Slack vagy a Google alkalmazásaival próbálkozik, és csak akkor tesz próbát a feladat végrehajtására az asztali gépen, ha arra nem talál más megoldást, nem pedig alapértelmezetten tesz így.

Put Claude to work on your computer, from anywhere

Fejleszd tudásod security, ethical hacker, pentester irányba! (x) NIS2-nek megfelelő CyberSecurity képzés az automatizált sérülékenységvizsgálatról. Scope meghatározás, felderítés, validálás, dokumentálás és riportálás. Jelentkezz most! NIS2-nek megfelelő CyberSecurity képzés az automatizált sérülékenységvizsgálatról. Scope meghatározás, felderítés, validálás, dokumentálás és riportálás. Jelentkezz most!

Az egyelőre kutatási előzetes verzióban elérhető funkciót a Claude Pro és Max előfizetők próbálhatják ki macOS-en a Cowork és Code kiadásokban, Windows és Linux alatt nem. A funkció részben az Anthropic által felvásárolt Vercept AI startup technológiájára épül.

A dolog ott kezd izgalmassá válni, hogy a Claude Dispatch nevű alkalmazással mobilon keresztül is lehet parancsot küldeni az asztali gépen futtatott Claude-nak, és mivel a memóriával rendelkező Cowork tárolja a kontextust is a munkamenetek közt, idővel kiismeri a felhasználó szokásait - emeli ki az Anthropic.

Kérdéses, hogy szélesebb felhasználói kör számára mikor válik elérhetővé a funkció, mert az asztali számítógép tartalmához való hozzáférés komoly aggályokat vet fel adatvédelem és biztonság tekintetében, így ezeket a kérdéseket az Anthropicnak valószínűleg még alaposabban át kell rágnia a szélesebb körű bevezetés előtt. A böngészőre korlátozódó hasonló funkciók nem bizonyultak még elég megbízhatónak ahhoz, hogy valódi népszerűségre tegyenek szert, az Anthropic pedig sokkal ambiciózusabb lépést tesz a teljes asztali kontrollal, ami jelentősen nagyobb támadási felületet is jelent.