Hétfő délelőtt megbicsaklott a Telekom mobilhálózata

Hétfőn délelőtt viszonylag ritkán látott üzemzavar lépett fel a Magyar Telekom mobilhálózatában. A HWSW-hez beérkező visszajelzések és szerkesztőségünk saját tapasztalatai alapján a cég hálózatán belül a hívásfelépüléssel voltak problémák, a hálózat mind a kimenő, mind a bejövő hívások jelentős részét eldobta.

Az AI erősokszorozó egy rutinos security szakember kezében Az AI nem csak a fejlesztésre van hatással: új sorozatunkban végignézzük, hogyan hat az informatika más részterületeire.

Az üzemzavar lapunk információi szerint hétfőn késő délelőtt kezdődött és nagyjából 11:30 körül helyreállt a szolgáltatás működése.

A jelenség hátteréről és pontos kiterjedéséről megkérdeztük a szolgáltatót is, ahonnan az alábbi választ kapuk:

Egyes mobil előfizetőink hívásindítási és fogadási problémát tapasztalhattak délelőtt 10 és 11 óra között. Az érintett ügyfelek nagy többségénél kollégáink stabilizálták a szolgáltatást. Előfizetőinknek javasoljuk, hogy kapcsolják be- és ki a repülőgép üzemmódot eszközükön. A kellemetlenségért ügyfeleink szíves elnézését kérjük

- nyilatkozták lapunknak a vállalatnál. A Magyar Telekom számára nem éppen a legjobb időzítéssel érkezett a mostani üzemzavar, hiszen a piacvezető mobilszolgáltató az utóbbi időszakban előszeretettel kampányolt azzal, hogy hálózata megbízható és stabil.

A hasonló üzemzavarokat jellemzően balul elsült szoftverfrissítések vagy hibás hálózati paraméterezések szokták kiváltani, melyeket elvileg hatékonyan ki kellene szűrniük az olyan, fejlett felügyeleti, üzemeltetési megoldásoknak, mint a Telekomnál lévő ATOM (Advanced Technology for Operation and Maintenance).