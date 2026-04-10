Két kézzel osztja az EU a büntiket az amerikai techóriásoknak

2024 óta összesen több mint 6 milliárd eurónyi büntetést szabott ki az EU a nagy tech cégekre főként versenyellenes gyakorlatok és adatkezelési hiányosságok miatt – összegezte a CNBC. Az elmúlt két évben hat jelentősebb bírságról döntöttek az illetékesek: 2024-ben az Apple, a Meta és a Google kapta sorra az 1,84 milliárd eurós, 797 millió eurós, valamint 2,9 milliárd dolláros büntetésről szóló cédulákat, majd 2025-ben került sorra az Apple 500 millió euróval, valamint a Meta 200 millió euróval az uniós digitális piacról szóló törvény (DMA) megsértése miatt. Tavaly év végén az X kapott határozatot 120 millió euróról a DSA átláthatósági előírásainak való nem megfelelésért.

A bizottság szóvivője szerint az uniós versenyjogi szabályok, a DMA és a DSA alapján kiszabott bírságok elsősorban büntetésként szolgálnak az uniós jogszabályok megsértése esetén, másrészt ösztönzően hatnak a jogszabályok betartására. A Trump-adminisztráció leginkább kritizálja a szerinte túlzott szabályozói kontrollt az európai oldalról, többek közt arra hivatkozva, hogy a szabályoz akadályozzák az innovációt, és a kiszabott bírságok nem tesznek jót a gazdasági kapcsolatoknak.

Az AI erősokszorozó egy rutinos security szakember kezében Az AI nem csak a fejlesztésre van hatással: új sorozatunkban végignézzük, hogyan hat az informatika más részterületeire.

Az AI erősokszorozó egy rutinos security szakember kezében Az AI nem csak a fejlesztésre van hatással: új sorozatunkban végignézzük, hogyan hat az informatika más részterületeire.

A helyzet nehézsége, hogy Európa valójában erősen ráutalt az amerikai techcégekre digitális infrastruktúra tekintetében, és bár egyre több kormányzati szerv igyekszik diverzifikálni beszállítóit, közben a régiós szabályozásokat is próbálja betartatni a külföldi szereplőkkel. A bizottság szerint a bírságokhoz végső esetben nyúl, mikor a problémák békés megoldására tett kísérletek kudarcot vallanak.

A bizottság szóvivője szerint az elmúlt két évben azonban bőven volt rá példa, hogy bírság nélkül sikerült egy techcéget problémás gyakorlatok megváltoztatására bírni. Az Apple például a 2025-ben indított hivatalos eljárás után lehetővé tette versenytársai számára, hogy a csatlakoztatott eszközök, például okosórák zökkenőmentesebben működjenek együtt iPhone-okkal. A Meta 2025-ben módosított a Facebook és Instagram felhasználókra vonatkozó „fizetés vagy beleegyezel” modellen a 200 millió eurós bírság kiszabása után.

Az Európai Bizottság még számos folyamatban lévő vizsgálattal foglalatoskodik kifejezetten amerikai nagy technológiai vállalatok ellen, márciusban indult a hivatalos eljárás annak kivizsgálására, hogy a lévő Snapchat közösségimédia-platform megfelel-e a digitális szolgáltatásokról szóló törvénynek az online gyermekbiztonság tekintetében.