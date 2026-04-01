Csupán romantikus mese az Apple ötvenéves garázscég-sztorija

Ötven évvel ezelőtt ezen a napon jött létre a világ talán legismertebb, egyben egyik legsikeresebb technológiai cége, az Apple (pontosabban a mai cég jogelődje, az Apple Computer Company). A '70-es évek számítástechnikájának forradalmárai - köztük az Apple alapítóival - jórészt pénztelen egyetemisták vagy pályakezdő mérnökök voltak, akik jobbára otthonaikban szőtték világmegváltó terveiket és garázsokban barkácsolták első termékeiket.

Innen ered az egész garázscég-mítosz, ami mint később kiderült, az Apple esetében vajmi kevés valóságalappal bír, de legalábbis alapos kiszínezése a tényleges sztorinak.

A kaliforniai Los Altosban, a Crist DR 2066 szám alatt álló, az '50-es évekre jellemző egyensablon alapján épült egyszintes családi ház első ránézésre annyira átlagos látvány a környéken, mint a legtöbb kádár-kocka a múlt században modernizált magyar vidéken, mégis a város műemléki oltalmát élvezi.

Ebben a házban nőtt ugyanis fel Steve Jobs, az Apple egyik alapítója, illetve a mellette lévő garázs is részévé lett a történelemnek, mint a vállalat első telephelye.

Bár a népszerű anekdoták szerint Steve Wozniak és Steve Jobs ebben a garázsban tervezte az Apple I-et, majd szerelte össze az első 50 példányt a legelső megrendelő számára, ezt több mint tíz évvel ezelőtt, évekkel ezelőtt maga Wozniak keretezte át jórészt népmesévé, mely kétségtelenül adott egy romantikus lendületet az Apple-sztori kezdetének.

Egy 2014 év végén megjelent interjúban Wozniak ugyanis elmesélte, hogy az áttörést jelentő Apple I tervezési és a prototípus gyártási folyamata valójában a HP-nál történt, ahol akkortájt dolgozott.

A legenda szerint egyébként szintén egy garázsból indult HP-nál ugyanis hagyták, hogy a fiatal mérnök a munkája elvégzése mellett részben a cég erőforrásait használva saját projektjein ügyködjön - talán mert akkor még maguk sem mérték fel a jelentőségét annak, amit a két Steve megálmodott Jobs szüleinek házában.

Ahol egyébként az álmodozáson túl sok érdemi munka nem folyt - vallotta be Wozniak -, de a szájhagyomány útján elterjedt legendákkal ellentétben mindenesetre nem készült ott semmiféle prototípus vagy terv és semmilyen gyártás nem zajlott az ominózus garázsban.

A garázs valójában nem sok célt szolgált, egyszerűen csak az otthonunknak tekintettük. Semmi pénzünk nem volt akkoriban, ilyenkor az otthonod a munkahelyed

-emlékezett vissza Wozniak az Apple alapításának körülményeire.

A garázst mindenesetre hamar maga mögött hagyta a prosperáló cég: az Apple Computer Company-ból 1977. január 3-án jogutódlással létrejött Apple Computer, Inc.-nek már a vállalat székhelyének ma is helyet adó Cupertinóban volt a főhadiszállása egy akkortájt épült, modern egyszintes irodában.

Az Apple mindvégig szorosan kitartott e környék mellett, amit az is megmutat, hogy a cég jelenlegi ikonikus irodakomplexuma nagyjából tízpercnyi autóútra van Steve Jobs egykori fiatalkori lakóházától és a világ talán leghíresebb garázsától.