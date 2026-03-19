Kezd látszani, mennyire ellenáll az Apple a memóriakrízisnek

Az egyik legfontosabb kínai ünnepi szezont, a holdújévet is magába foglaló első naptári negyedévben is esett a kínai okostelefon-piac forgalma. A Counterpoint Research piackutató hét közepén publikált számai alapján az év első kilenc hetében a világ második legnagyobb felvevőpiacán 4%-kal estek az eladások, dacára az ünnepi szezont kísérő promócióknak.

A visszaesés alapvetően egybevág a globális memóriakrízis indukálta folyamatokkal, melyek a teljes piac minden eddiginél nagyobb visszaesését prognosztizálják az idei évre, ahogy a komponensárak emelkedése egyrészt tartós túlkereslethez, másrészt folyamatos áremelésekhez vezet.

A memóriaárak elszállása már most lecsorgott a fogyasztói árszintre, így a legnagyobb kínai szereplők közül az Oppo és a Vivo a már piacon lévő modellek árát is korrigálja márciustól Kínában, ami a Counterpoint szerint egyben egyfajta piactesztelés is, illetve a vásárlók hozzászoktatása ahhoz, hogy a jövőben érkező újabb modellek árcédulájára nagyobb összeg kerülhet majd.

Míg az androidos gyártók sorra kénytelenek korrigálni áraikat, az Apple - legalábbis a meglévő modelleknél - nem nyúl az árakhoz, a cupertinóiak helyette arra használják a helyzetet, hogy piaci pozíciójukat erősítsék, akár a tradicionálisan vaskos marzsból áldozva erre a célra.

Ennek a stratégiának már most látszanak az előnyei Kínában, ahol a piac 4%-os éves csökkenése mellett az Apple szinte szürreálisnak tűnő, 23%-os mértékben tudta növelni eladásait. Az ázsiai országban továbbra is az alap iPhone 17 modell a legkeresettebb, részben mivel annak árát úgy állapította meg az Apple, hogy a beszerzéséhez igénybe lehet hozzá venni állami hozzájárulást.

A kínai gyártók közül egyedül a Huawei lehet nyerő helyzetben, paradox módon éppen Amerikának köszönhetően, hiszen a cég minden versenytársánál jobban rá van utalva a helyi beszállítókra, melyek a belépő- és középszegmensbe szánt modellekhez eleve olcsóbban kínálják a komponenseket, mint a nagy, globális piacra szállító versenytársaik.