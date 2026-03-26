Mérföldkövet hozott a közösségimédia-függőségről szóló per

Több héten át tartó tárgyalássorozat után egy Los Angeles-i bíróság esküdtszéke szerdán megállapította, hogy az Instagramot üzemeltető Meta és a YouTube-tulajdonos Google gondatlanul jártak el, mikor nem figyelmeztették felhasználóikat a termékeik használatával járó valós kockázatokra. Az ítélet szerint a két cég felelősségre vonható a felperes mentális problémáinak súlyosbodásáért is.

A nagy közösségimédia-platformok tulajdonosai ellen egy 19 éves „KGM” néven említett fiatal indított pert a Kaliforniai Felsőbíróságon azzal a váddal, hogy a cégek szándékosan tervezték úgy alkalmazásaikat, hogy a használatuk függőséget és más mentális problémákat idézzen elő a felhasználókban. A kereset szerint a közösségi szolgáltatások használata összefüggésbe hozható a depresszióval, szorongással és önkárosító gondolatokkal, miközben az olyan addiktív elemek, mint a végtelen görgetés, az automatikus lejátszás és a személyre szabott algoritmusok mind az erősebb felhasználói elköteleződés érdekében dolgoznak.

Tíz esküdt válaszolt a felperes javára a felperes minden egyes kérdésében, két esküdt pedig az alperesnek adott igazat. Az esküdtszék a két vállalat számára összesen 6 millió dollár kártérítés megfizetését szabta ki, melynek 70 százalékát a Metának, 30 százalékát pedig a Google-nek kell kicsengetnie. Ez az összeg aprópénznek tekinthető a világ legértékesebb vállalati közé tartozó két félnek, akik évente több 100 milliárd dollárt égetnek el. Ennél súlyosabb következmény, hogy az ügy precedenst teremthet a későbbi hasonló ügyekben.

A Meta tervezi az ítélettel szembeni fellebbezést arra hivatkozva, hogy a tinédzserek mentális egészségére több tényező van együtthatással, így az összetettségük miatt nem lehet konkrétan egy alkalmazáshoz kötni a mentális problémákat. A Google szintén nem ért egyet a döntéssel, és úgy véli, hogy a YouTube a közösségimédia-oldal definíciónak sem felel meg, mivel elsősorban egy streaming platformról van szó.

A bírósági beadványban eredetileg a Metát, a YouTube-ot, a TikTokot és a Snapet állították pellengérre, de a Snapchat tulajdonosa még a tervezett tárgyalás előtti napokban megállapodott a kaliforniai legfelsőbb bíróságon, melynek részletei nem nyilvánosak. Hasonlóan megúszta a meghallgatásokat a TikTok: a videóplatform órákkal közvetlenül a per megkezdése előtt egyezséget kötött a felperessel, szintén nem nyilvános feltételek mellett. Ugyan egy per korai rendezése csökkenti a bizonytalanságot, ugyanakkor nem minősül beismerésnek, és nem jelent jogi precedenst a hasonló, még folyamatban lévő ügyekre.

Az Instagram és Facebook szolgáltatásokat működtető Meta, valamint a YouTube-tulajdonos Google/Alphabet viszont nem állapodott meg, részvételükkel a tárgyalás az esküdtszék kiválasztásával kezdődött meg január 27-én. Az esküdtszék kilenc napig tanácskozott a Los Angeles-i Legfelsőbb Bíróságon zajlott öthetes tárgyalássorozatot követően, ahol tanúvallomást tett többek közt a Meta vezérigazgatója, Mark Zuckerberg és a cég volt alkalmazottai, valamint a felperes, Kaley G.M. és terapeutája.

A felperes a jogi eljárás korábbi szakaszában azt is asztalra tette, hogy az Instagram használata hozzájárult a mentális egészségügyi állapotának romlásához. Az esküdtszék szerint ebben a kérdésben

a Meta egyértelműen felelős, mert nem figyelmeztette megfelelően a felhasználókat a platform használatának veszélyeire, továbbá a Google is gondatlanul járt el a YouTube tervezése során, ami szintén hozzájárult a 20 éves felperes depressziójához és szorongásához.

A szakértők szerint az ügy a kilencvenes évek dohányipari pereire hasonlít, amikor a dohánygyártókat a fogyasztók szándékos befolyásolásával vádolták meg a profitszerzés érdekében. Egyelőre még nem sikerült egyértelműen bizonyítani, hogy a közösségi média klinikailag bizonyítottan függőséget okozna, de számos tanulmány talált összefüggést a túlzott használat és mentális egészségi problémák között. Más kutatások szerint azonban a kérdés rendkívül összetett, mert sok tényező (pl. offline stresszek, szociális környezet) is közrejátszik abban, hogy ki hajlamos a függőségre.

Új-Mexikóból jött a másik csapás

Egy másik esküdtszék is ítéletet hirdetett tegnap Új-Mexikóban egy különálló, de hasonló perben. Az új-mexikói esküdtszék a Meta ellenében döntött abban a még 2023-ban indított perben, melyet az államügyész kezdeményezett a közösségi cég félrevezető gyakorlatai, valamint a platformok elégtelennek bizonyuló gyermekvédelmi intézkedései miatt. Az ügy jelentősége, hogy ez az első Meta ellen hozott bírósági ítélet kimondottan a kiskorúak online védelme témában.

A felperes által felhozott fő vádpontok közt szerepelt, hogy a közösségi cég nem alkalmaz kellően hatékony gyakorlatokat annak megakadályozására, hogy a becserkészi szándékkal ismerkedő felnőttek kapcsolatba lépjenek a kiskorúakkal a Facebook, Instagram és WhatsApp platformokon. A cég emellett módszeresen félrevezette a nyilvánosságot a platformok biztonságával kapcsolatban, miközben a profitot tartotta szem előtt, nem pedig a gyerekek védelmét. Még súlyosabb vád, hogy a szolgáltatások algoritmusai és rendszerei kimondottan támogathatták a kiskorúak számára károsnak tekinthető tartalmak terjedését.

Többek közt belsős céges dokumentumok és levelezések, volt alkalmazottak vallomásai alapján találta úgy esküdtszék, hogy a Meta minden vádpontban bűnös, és megsértette az állami fogyasztóvédelmi törvényeket. A vállalat hanyagul járt el a kérdésben, és nem fordított elegendő erőforrást a moderálásra és a biztonsági funkciók fejlesztésére, miközben pontosan tisztában volt a helyzet súlyosságával a belső jelentések alapján. A bíróság 375 millió dollár bírság megfizetésére kötelezte a céget, de a Meta nem ért egyet a döntéssel, így fellebbezni szeretne.

Mi lesz most?

Ezeknek a történeteknek persze még koránt sincs végük. Májusban az új-mexikói bíró felügyeli majd a per második szakaszát, amelyben az állam főügyésze módosító intézkedéseket kér a Metától, illetve további kártérítést szabhat ki. A Meta mindkét ügyben fellebbez, ahogy a Google is a Los Angeles-i eljárásban.

A kalifornai per az első alkalom, hogy az addiktív dizájn problémájával kapcsolatos pert sikerül esküdtszék elé vinni olyan nagy platformok ellen, melyek milliárdnyi felhasználót szolgálnak ki világszerte.

Az ítélet a szakértők szerint azt tükrözi, hogy a techcégek egyre sikeresebben vonhatók felelősségre a platformjaikon keletkező károkért.

Az olyan cégek, mint a Meta (a Facebook és Instagram tulajdonosa) eddig gyakran arra hivatkoztak, hogy ők csak platformot biztosítanak, de nem felelnek a felhasználók tartalmaiért, az ítélet azonban azt sugallja, hogy ha az üzemeltető tisztában van a problémával és mégsem tesz meg minden tőlee telhetőt, mégis felelősségre vonható.

A közösségimédia-óriások ellen kezdeményezett perekben a cégek gyakran az Amerikai Kommunikációs Tisztességről Szóló Törvény (Communications Decency Act) 230-as szakaszára hivatkozva próbálják elutasítani a kereseteket, mely kimondja, hogy az internetes platformok általában nem felelősek a felhasználók által közzétett tartalomért. A két cég tehát nem perelhető egyszerűen azért, mert valaki a platformjukon káros vagy problémás tartalmat tett közzé.

Az újabb megközelítést alkalmazó, kimondottan addiktív terméktervezést középpontba állító perekben azonban, mint amilyen a Meta és a YouTube ellen zajló ügy, a felperesek nem a tartalom miatt perelnek, hanem a platformok tervezése miatt.

Mivel ez terméktervezési vagy gondatlansági kérdés, nem pedig tartalommoderáláshoz kapcsolódik, a 230. szakasz már nem nyújthat teljes védelmet.

Új-Mexikó állam sikere és a mérföldkőnek számító kaliforniai ügy felbátoríthat más amerikai államokat, szülőket és civil szervezeteket arra, hogy hasonló pereket kezdeményezzenek a közösségi médiacégek ellen. A kaliforniai állami bírósági ügyeken túl több mint 2400, a Meta és más közösségi média cégek ellen hasonló követeléseket támasztó pert irányítottak már a kaliforniai szövetségi bíróság elé.