Pellengéren az Instagram és a YouTube „függőséggépezetei"

Elindultak a meghallgatások a nagy közösségimédia-platformok tulajdonosai ellen indított perben a Kaliforniai Felsőbíróságon, ahol azért kerül pellengérre a Meta és a Google/Alphabet, mert a vád szerint szándékosan tervezték úgy alkalmazásaikat, hogy a használatuk függőséget és mentális problémákat idézzen elő a felhasználókban, ami különösen a sérülékenynek számító kiskorúak esetében kockázatos.

A 19 éves, „K.G.M” néven említett fiatal lány által beadott kereset szerint a közösségi szolgáltatások használata összefüggésbe hozható a depresszióval, szorongással és önkárosító gondolatokkal, miközben az olyan addiktív elemek, mint a végtelen görgetés, az automatikus lejátszás és a személyre szabott algoritmusok mind az erősebb felhasználói elköteleződés érdekében dolgoznak. A bírósági beadványban a Metát, a YouTube-ot, a TikTokot és a Snapet nevezte meg a felperes, de a Snapchat tulajdonosa még a tervezett tárgyalás előtti napokban megállapodott a kaliforniai legfelsőbb bíróságon, melynek részletei nem nyilvánosak. Hasonlóan megúszta a meghallgatásokat a TikTok: a videóplatform órákkal közvetlenül a per megkezdése előtt egyezséget kötött a felperessel, szintén nem nyilvános feltételek mellett.

A felperes ügyvédje, Mark Lanier a tárgyalások első napján, hétfőn úgy fogalmazott, hogy ügyfele, K.G.M a „függőséggépezetek” áldozatává vált, és mentális egészségügyi problémákat idézett elő nála a közösségimédia-függősége. Lanier szerint a cégek szándékosan terveztek függőséget okozó szolgáltatásokat, és nem hangsúlyozzák megfelelően a fiatalok és szüleik felé, hogy a kiskorúakra milyen veszélyek leselkednek a platformjaikon, ezen felül nem tesznek kellően hatékony intézkedéseket sem a kockázatcsökkentés érdekében.

Az ügyvéd belsős dokumentumok és levelezések részleteivel próbálta alátámasztani állításait. Idézte például Zuckerberg 2015-ben írt egyik belsős levelelét, melyben arra hívta fel csapata figyelmét, hogy a kitűzött üzleti célok eléréséhez 12 százalékkal lenne szükséges növelni a felhasználók platformjain töltött idejét. A YouTube-al összefüggésben Lanier szerint a Google tulajdonában lévő platform szándékosan célozza meg a fiatal felhasználókat, mert így magasabb díjat kérhet a hirdetőktől a YouTube Kids platformhoz képest, a leterhelt szülőket pedig azzal használja ki, hogy „digitális bébiszitter szolgáltatásként” ajánlkozik fel.

A Meta és a YouTube ügyvédei azzal védekeztek az esküdtszék előtt, hogy K.G.M függősége a magánélete egyéb területein történt problémákból fakad, nem főleg a cégek hanyagságából. Paul Schmidt, a Metát képviselő ügyvéd szerint K.G.M a családtagjai által elhanyagolást, fizikai és verbális bántalmazást szenvedett el, ezért már korai éveiben (három éves korától kezdve) terapeutához kellett járnia.

A hétfői alkalom a hat héten át tartó tárgyalás első napja, így a következő hetek során valószínűleg további belsős levelezések tartalmai válnak nyilvánossá, több betekintést nyújtva a közösségimédia-platformok tervezési gyakorlataiba. A későbbiekben szakértők, elhunyt gyermekek családtagjai, valamint az Instagram és a YouTube vezetőit is meghallgatja az esküdtszék a Meta korábbi alkalmazottaival együtt, akik azóta felmondtak és maguk is problémásnak találják a cég gyakorlatait.

Ez az első alkalom, hogy az addiktív dizájn problémájával kapcsolatos pert sikerül esküdtszék elé vinni olyan nagy platformok ellen, melyek milliárdnyi felhasználót szolgálnak ki világszerte. A per kimenetele így befolyásolni fogja, hogy milyen mértékben vonhatók felelősségre digitális platformok a felhasználók mentális egészségéért, és változásokat hozhat a jövőbeli szabályozási és jogi normák terén.

Az ítélet a hasonló követelésekről szóló több ezer eset jogi elbírálásában is iránymutató lehet, és erősen befolyásolhatja, hogy a jövőben szigorúbb termékfelelősségi vagy iparági szabályozások születnek-e a közösségimédia-platformokra vonatkozóan.

A tárgyalás kimenetele referenciaként szolgál majd a pénzügyi kártérítésekkel kapcsolatos későbbi ügyek során, melyeket több ezer más felperes, családtag, állami ügyész és iskolati körzet kezdeményezett az Egyesült Államokban.

Nemrég 29 állami főügyész kérte arra a kaliforniai szövetségi bírót, hogy végzésben kötelezze a Metát a 13 évesnél fiatalabbak közösségimédia-használatát korlátozó intézkedések bevezetésére. A csoport azt szeretné, hogy a közösségimédia-óriás tiltsa le a 13 év alattiak fiókjait, és törölje a Facebookon és Instagramon keresztül gyűjtött személyes adataikat. Egy másik csoportosulás időbeli korlátok bevezetését szeretné elérni az addiktív elemek, mint a végtelen görgetés vagy automatikus lejátszás megváltoztatására.

Az állami ügyészek hétfői beadványa szerint a Meta által korábban bevezett intézkedések és szülői felügyeleti eszközök mindössze PR-intézkedésekn ek tekinthetőek, mert minimális valódi védelmet nyújtanak a tinédzser felhasználóknak.