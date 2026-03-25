Először bírságolták a Metát a kiskorúak védelme ügyében

Az új-mexikói esküdtszék végül a Meta ellenében döntött abban a még 2023-ban indított perben, melyet az államügyész kezdeményezett a közösségi cég félrevezető gyakorlatai, valamint a platformok elégtelennek bizonyuló gyermekvédelmi intézkedései miatt. Az ügy jelentősége, hogy ez az első Meta ellen hozott bírósági ítélet kimondottan a kiskorúak online védelme témában.

A felperes által felhozott fő vádpontok közt szerepelt, hogy a közösségi cég nem alkalmaz kellően hatékony gyakorlatokat annak megakadályozására, hogy a becserkészi szándékkal ismerkedő felnőttek kapcsolatba lépjenek a kiskorúakkal a Facebook, Instagram és WhatsApp platformokon. A cég emellett módszeresen félrevezette a nyilvánosságot a platformok biztonságával kapcsolatban, miközben a profitot tartotta szem előtt, nem pedig a gyerekek védelmét. Még súlyosabb vád, hogy a szolgáltatások algoritmusai és rendszerei kimondottan támogathatták a kiskorúak számára károsnak tekinthető tartalmak terjedését.

Többek közt belsős céges dokumentumok és levelezések, volt alkalmazottak vallomásai alapján találta úgy esküdtszék, hogy a Meta minden vádpontban bűnös, és megsértette az állami fogyasztóvédelmi törvényeket. A vállalat hanyagul járt el a kérdésben, és nem fordított elegendő erőforrást a moderálásra és a biztonsági funkciók fejlesztésére, miközben pontosan tisztában volt a helyzet súlyosságával a belső jelentések alapján.

A bíróság 375 millió dollár bírság megfizetésére kötelezte a céget, de a Meta nem ért egyet a döntéssel, így fellebbezni szeretne. A tárgyalás májusi második szakaszában a hivatal arra fogja kérni a bíróságot, hogy kötelezze a Metát platformjainak módosítására a gyermekek védelme érdekében, és további büntetéseket szabjon ki.

A pénzösszeg ugyan nem kiemelkedően magas, és a Meta valószínűleg nevetve kicsengetné, azonban az ügy precedenst teremthet a későbbi hasonló perekhez. Új-Mexikó állam sikere felbátoríthat más amerikai államokat, szülőket és civil szervezeteket, vagy országok hatóságait arra, hogy hasonló pereket kezdeményezzenek a közösségi médiacégek ellen. Jelenleg már több száz per folyik az Egyesült Államokban a közösségi média gyermekekre gyakorolt hatása miatt.

Az ítélet a szakértők szerint azt tükrözi, hogy a techcégek egyre sikeresebben vonhatók felelősségre a platformjaikon keletkező károkért. Az olyan cégek, mint a Meta (a Facebook és Instagram tulajdonosa) eddig gyakran arra hivatkoztak, hogy ők csak platformot biztosítanak, de nem felelnek a felhasználók tartalmaiért, az ítélet azonban azt sugallja, hogy ha az üzemeltető tisztában van a problémával és mégsem tesz meg minden tőlee telhetőt, mégis felelősségre vonható.