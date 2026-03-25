Ennyi volt, kukázza az OpenAI a Sora appot

Az OpenAI még szeptember végén kezdte el széles körben bevezetni a korábban csak meghívásos alapon elérhető Sora nevű mobilalkalmazását, mely kevesebb mint öt nap alatt elérte az egymillió letöltést, ezzel pedig hamarabb sikerült átlépnie a jelentős mérföldkövet a szintén gyorsan berobbanó ChatGPT-nél is. Az eleinte csak iOS-re elérhető, amolyan AI-TikToknak szánt app három hétig vezette az App Store listáját, majd tavaly novemberben érkezett meg az androidos verziója. A generatív AI-eszköz rövid, legfeljebb 10 másodperces videók létrehozását teszi lehetővé szöveges promptok alapján, és egyik fő újítása a cameo nevű funkció, amivel a felhasználók saját képeiket feltöltve hozhatják létre digitális modelljüket videók generálásához.

Az erős rajt után azonban erős visszaesést lehetett látni a letöltések és az appon belüli költések terén. Az Appfigures piackutató január végén már arról írt, hogy a Sora letöltéseinek száma 32%-kal esett vissza decemberben az előző hónaphoz képest, és a tendencia idén januárban is folytatódott. A telepítések száma 45%-kal csökkent havi összevetésben 1,2 millióra, és a fogyasztók is 32 százalékkal kevesebbet költöttek a szolgáltatáson belül.

Ezek után nem annyira meglepő a hír, hogy az OpenAI kedden bejelentette, hogy hat hónappal a széleskörű bevezetés után leállítja a szolgáltatást. Az alkalmazáshoz való hozzáférést és az API-k elérhetőségét fokozatosan fogja megszüntetni a cég, de a kivezetés pontos ütemtervet a későbbiekben tervezi megosztani. A Sora 2 modell természetesen továbbra is elérhető marad a ChatGPT fizetős fala mögé rejtve, pusztán a közösségi funkciókkal ellátott mobilalkalmazás nem lesz a későbbiekben használható. Az Appfigures becslései szerint a Sora működése alatt összesen körülbelül 2,1 millió dollár bevételt generált az alkalmazáson belüli vásárlásokból.

A Sora hanyatló pályafutása több tényező együttállásának eredménye lehet: az elemzők szerint az erős verseny, az útközben felmerült jogi problémák és a felhasználói szokások alakulása egyaránt hozzájárult a lassuláshoz. A verseny azóta ráadásul fokozódik, megjelent a piacon az erős kihívónak számító Google Geminibe integrált Nano Banana modell is. A Sora a kezdeti ingyenes modellről részben fizetős kreditrendszerre állt át, ami korlátozza a napi ingyenes képgenerálások számát, ez pedig potenciálisan gátolhatja a gyakoribb használatot és a hosszabb távú elköteleződés kialakítását.

A bejelentéssel együtt jár, hogy a Disney-OpenAI egyezség is megy a levesbe. A stúdió még decemberben hozta nyilvánosságra, hogy 1 milliárd dollárt fektet be az OpenAI-ba, és lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy videókat készítsenek a szerzői jogvédelem alatt álló karaktereikkel a Sora platformon. A tranzakció azonban soha nem zárult le, és már nem is fog a mobilalkalmazás leállítása miatt, bár a Disney szóvivője szerint a vállalat tiszteletben tartja, hogy az OpenAI hátralép a videógenerálás üzletágból, és más projektejeket priorizál.

A legnyomósabb ok a háttérben mégis az lehet, hogy az OpenAI-nak meg kell húznia a nadrágszíjat a költekezésben. A cég éppen előkészíti a terepet egy potenciális tőzsdei bevezetéshez, ennek érdekében visszafogja kiadásait is néhány költségesebb projekt halasztásával, miközben továbbra is beruház az infrastruktúrába és a felhőkapacitás bővítésébe. Fidji Simo, az OpenAI alkalmazásokért felelős vezérigazgatója nemrég a belsősöknek tartott találkozón úgy fogamazott, hogy a vállalat a jövőben a nagy termelékenységű felhasználási esetekre fókuszál, főleg a vállalati szektorra, ahol az Anthropic Claude az egyik legnagyobb versenytársa.

Az OpenAI éppen múlt héten jelentette be, hogy miután egy sor különálló terméket piacra dobott tavaly, a jövőben egyetlen platformon szeretné összefogni fő AI-termékeit, hogy egy igazi asztali szuperalkalmazást kínálhasson. A terv szerint a jelenleg különálló ChatGPT, a kódoláshoz készített Codex és a cég webes AI-alapú böngészője egy helyre integrálva egyszerűsítheti a felhasználói élményt és erősítheti a vállalat versenyképességét a piacon a konkurensekkel, például a Claude-ot kínáló Anthropic-kal szemben. A startup szerint a számos különálló app és szolgáltatás eredménye a fragmentáltság lett, és miközben egyesek rendkívül aktívan használják a cég valamelyik eszközét, a többit nagy eséllyel figyelmen kívül hagyják. Az egyszerűsítéssel a belső erőforrások hatékonyabb elosztását is reméli a fejlesztő.