Asztali szuperalkalmazásra gyúr az OpenAI

Miután az OpenAI egy sor különálló terméket piacra dobott tavaly, a jövőben egyetlen platformon szeretné összefogni fő AI-termékeit, hogy egy igazi asztali szuperalkalmazást kínálhasson. A terv szerint a jelenleg különálló ChatGPT, a kódoláshoz készített Codex és a cég webes AI-alapú böngészője egy helyre integrálva egyszerűsítheti a felhasználói élményt és erősítheti a vállalat versenyképességét a piacon a konkurensekkel, például a Claude-ot kínáló Anthropic-kal szemben. A startup szerint a számos különálló app és szolgáltatás eredménye a fragmentáltság lett, és miközben egyesek rendkívül aktívan használják a cég valamelyik eszközét, a többit nagy eséllyel figyelmen kívül hagyják. Az egyszerűsítéssel a belső erőforrások hatékonyabb elosztását is reméli a fejlesztő.

A szuperalkalmazás lényegében egy olyan platform, amely több szolgáltatást integrál egyetlen ökoszisztémában, hasonló megoldást követ a kínai WeChat is. Az OpenAI elképzelése szerint a jövőben az AI-alapú munka nagy része egy ilyen integrált környezetben történhet, így az egyelőre még fejlesztés alatt álló desktop alkalmazás nem csupán egy új szoftver lehet, hanem az AI-alapú digitális munkavégzés egyik új modellje, amelyben a csevegőasszisztens, a böngésző funkciói és az automatizált feladatvégzés egységes rendszerben férhető hozzá.

Fejleszd tudásod security, ethical hacker, pentester irányba! (x) NIS2-nek megfelelő CyberSecurity képzés az automatizált sérülékenységvizsgálatról. Scope meghatározás, felderítés, validálás, dokumentálás és riportálás. Jelentkezz most! NIS2-nek megfelelő CyberSecurity képzés az automatizált sérülékenységvizsgálatról. Scope meghatározás, felderítés, validálás, dokumentálás és riportálás. Jelentkezz most!

Az Atlas már jelenleg is képes weboldalak tartalmának összefoglalására, szövegek elemzésére, kérdések megválaszolására a megnyitott weboldalak alapján, illetve bizonyos feladatok automatizált végrehajtására a beépített ügynöki mód segítségével. A jövőben ez a képesség is közvetlenül a szuperalkalmazás része lesz, így a felhasználók a webes információk feldolgozását és az AI-alapú munkafolyamatokat ugyanabban a környezetben végezhetik.

Az OpenAI lépése részben az erős versenyhelyzetre adott válasz, különösen az Anthropic fejlesztői eszközei, köztük a Claude Code növekedése jelent fenyegetést a cég számára. Az AI-alapú kódolóeszközök piaca is gyorsan bővül, és egyre több fejlesztő használ olyan rendszereket, amelyek képesek komplex programozási feladatokat automatizálni. Ebben a környezetben az OpenAI célja az lehet, hogy a ChatGPT-t ne csupán chatbotként, hanem komplex munkaplatformként pozicionálja.