Olcsóbb kijelző kerülhet egyes Samsung mobilokra

Az okostelefon-gyártók a beszállítók diverzifikálásával próbálják mérsékelni a memóriahiány kockázatát, a dél-koreai Samsung beszerzési stratégiája is változik az árazási nyomás és a piaci környezet hatására. Ez most már láthatóan nem csak a memóriákat érinti közvetlenül, de a mobilokba szánt más komponensek beszerzését is.

Az androidos készülékek piacának királya nemrég jelentette be az idei Galaxy S26 széria tagjait, ezzel együtt egyre több információ lát napvilágot arról, hogyan kíván megbirkózni a piaci nehézségekkel. A dél-koreai cég mobilos részlege, a Samsung MX a helyi jelentésel szerint külső beszállítóktól szeretné megvásárolni a Galaxy-készülékekbe szánt OLED paneleket, amivel közvetlen versenytársává válik saját testvércégének, a Samsung Display-nek. A viharos idők tehát láthatóan szokatlan megoldásokat hoznak: a Samsung évekig a Samsung Displayre támaszkodott, ami egyben kulcsfontosságú előnyt is jelentett számára. A cég által gyártott kiváló OLED paneleket még a versenytárs Apple is használja.

A The Elec helyi jelentésekre hivatkozva arról számolt be, hogy a Samsung körülbelül 15 millió OLED panelt szeretne vásárolni a kínai CSOT (China Star Optoelectronics Technology) nevű cégtől a jövőben piacra kerülő középkategóriás modellekhez, ezek a kijelzők épülnének bele például a Galaxy A57-be és a későbbi Fan Edition (FE) modellekbe. Az értesülések alapján már akár a következő hónapban elindulhat a kínaiak paneljeivel ellátott mobilok gyártása.

Két hiánypótló AI Engineering képzéssel indítjuk 2026-ot! 8 alkalmas, 24 órás online Agentic AI Software Engineering és AI Engineering képzéseket indítunk. 8 alkalmas, 24 órás online Agentic AI Software Engineering és AI Engineering képzéseket indítunk.

Elemzők korábban már felhívták rá a figyelmet, hogy a mobilgyártók a költségoptimalizálás érdekében idén ahhoz folyamodhatnak, hogy más komponenseken spóroljanak, például olcsóbb kijelzőt, kameraszenzort vagy hangszórót építenek a telefonokba.

A memóriaárak emelkedésével a profitmarzsok mindenki számára szűkülnek, és a Samsung is olcsóbb alternatívákat keres. Az olyan kínai gyártók, mint a BOE és a CSOT lényegesebben olcsóbban kínálják OLED technológiájukat, és bár jó minőségűek, de nem elég fejlettek a csúcskategóriás készülékekhez.

A CSOT paneljeivel állítólag legalább 20%-kal olcsóbban jön ki a Samsung, így 15 millió darab megrendeléssel már elég sok költséget le tudna faragni.

Egy ilyen nagyságú megrendelés értelemszerűen nagy csapás lehet a Samsung Display számára, de ettől még a csúcskategóriás készülékeken maradni fognak a prémium kijelzők.

Fogyasztói oldalról ez nem feltétlen rossz hír: ha a Samsung csökkenteni tudja a gyártással járó költségeket, akkor sikerülhet elkerülni a mobilok jelentősebb drágulását is. Ez különösen a középkategóriában fontos, ahol az árérzékenység jellemzőbb.

A Samsung Galaxy S26 bemutatójával egy időben kerültek napvilágra azok az információk is, hogy az első gyártási szériához szánt LPDDR5X memóriamix mintegy 50%-át a Micron szállítja majd, míg a fennmaradó részt a vállalat saját félvezető üzletága, a Device Solutions (DS) divízió biztosítja. Két beszállítóval a Samsung biztosítani tudja a chipek folyamatos ellátását, és jobb árakat is kialkudhat. A Galaxy S26 kezdeti gyártásában alkalmazott 50-50-es arány nem egy klasszikus „első beszállítós” modell. A gyártási volumenek a későbbi szakaszokra vonatkozóan továbbra is tárgyalás alatt állnak, ami arra utal, hogy a Samsung rugalmas beszerzési struktúrát kíván fenntartani.

A Samsung DS divízió másik intézkedése, hogy megduplázta az Apple számára szállított LPDDR5X árát is, és negyedéves szerződésekre váltott. Ez egyértelműen azt mutatja, hogy a DS divízió profitmaximalizálási stratégiát követ a vállalatcsoporton belül, és a memória már nem pusztán komponens, hanem versenyelőnyt meghatározó tényező.