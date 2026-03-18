Máris elkaszálta a háromba hajtható telefonját a Samsung

Van, ahol hivatalosan még forgalomba sem került - ilyen hely például hazánk -, de máris elkaszálja az alig több mint három hónappal ezelőtt debütált, háromba hajható kijelzővel rendelkező okostelefonját a Samsung - erősítette meg a Bloombergnek a dél-koreai vállalat.

Ezzel úgy tűnik, igaznak bizonyultak azok a Dél-Koreából induló hét eleji pletykák, hogy a gyártó már nem tölti fel a boltokat újabb készletekkel, miután a készülék gyártása egy korábbi időpontban leállt. A Galaxy Z TriFold eleve rendkívül korlátozott számban készült, a honi piacon például állítólag mindössze 6000 darabot szántak, de az Egyesült Államokba - ahol már sehol sem kapható a készülék - sem jutott el sokkal több belőle.

A 2899 dolláros áron debütáló Galaxy Z TriFold sorsát állítólag a rendkívül költséges gyártás pecsételte meg, a komponensárak folyamatos emelkedése mellett pedig végleg lehetetlenné vált kisebbfajta mérnöki bravúrnak beillő okostelefon további gazdaságos értékesítése.

Bár a foldable piacon vezető szerepet tölt be az eladási volumen tekintetében, mégsem a Samsung gyártotta az első, háromba hajtható mobilt a világon. Ezzel a formátummal elsőként a kínai Huawei Technologies próbálkozott, a Mate XT Ultimate ráadásul Kínán kívül is szerencsét próbált - igen mérsékelt sikerrel. Azóta a készülék második generációja is piacra került, a gyártással járó kihívásokat jól jelzi ugyanakkor, hogy a rendelkezésre álló darabszám a kínai piacon is rendkívül korlátozott belőle.

Idén a foldable piac a fentiektől függetlenül is felpezsdülhet kissé, hiszen a pletykák szerint belép a szegmensbe az Apple, mely rendszerint azzal jár, hogy a cég által felkarolt formátum vagy bármilyen más technológia népszerűsége más gyártóknál is növekedhet.