A foldable iPhone főpróbája lehet az Air

Ma már nyílt titok, hogy az Apple javában készül a foldable piac meghódítására, a cég első, hajlítható kijelzős telefonja pedig a jövő évi termékbővítéssel érkezhet, az iPhone-széria húszéves évfordulója környékén. Az új formátum egyes elemei azonban már az idei kínálat egyik típusában is megvillantották magukat.

A Bloomberg mindig jól értesült szakértője, Mark Gurman hétvégi elemzésében azt írja, hogy információi szerint a hajlítható kijelzős iPhone nagyjából úgy fog kinézni, mintha két iPhone Air közé egy zsanért tettek volna. A legvékonyabb iPhone tervezése során ezért vélhetően számos olyan módszert és technológiát vetettek be, melyek működését és hatékonyságát az első foldable megjelenése előtt nagy tömegekkel lehet teszteltetni.

A hajlítható kijelzős okostelefonok tervezésekor a helyszűke általánosnak tekinthető tényező, amin a legnagyobb gyártók, élükön a piacvezető Samsunggal az évek során fokozatosan igyekeztek úrrá lenni. Ez a koreaiaknak olyannyira sikerült, hogy az idén bemutatott Galaxy Z Fold7 összecsukva már csupán 8,9 milliméter vastag (vagyis alig vastagabb, mint egy iPhone 17 Pro).

Az iPhone Air a lehető legvékonyabb kialakítás érdekében teljesen áttervezett akkumulátort és nyomtatott áramkört kapott - utóbbi az első szétszerelős videók tanúsága szerint csakugyan jelentős részben a kamerasziget alatt, a burkolat legvastagabb pontján van bezsúfolva.

Az 5,6 milliméter vastag (nem számítva a kameraszigetet) Air-nél a Pro változatokkal szemben megmaradt az előző generációnál alkalmazott titán keret, mely a vékonysága ellenére az eddigi tesztek alapján meglepően elnyűhetetlen, így kizárt, hogy megismétlődjön az iPhone 6 és 6 Plus modellek bendgate-botránya.

Tovább kell fogyózni

Az Apple-nek ugyanakkor tovább kell fejlesztenie az Air-nél alkalmazott fogyókúrás receptet, ha versenyre akar kelni a piac többi szereplőjével - egyes pletykák szerint a kihajtott foldable iPhone nagyjából 4,5 milliméter vastag lehet, ami már rendkívül közel áll az aktuális Samsung és a Honor modellek értékeihez.

A hajlítható kijelzős okostelefonok gyenge pontja rendszerint a zsanérmechanika, melyet a Samsung is megtapasztalt a kezdeti időszakban - hogy az Apple ezen a téren hogyan halad a fejlesztéssel, arról egyelőre nincs kiszivárgott információ.

A cupertinóiak számára mindenesetre némi versenyelőnyt jelenthet, hogy már az Air esetében is kontrollálják a kritikus áramköri elemek fejlesztését és gyártását, hiszen a szupervékony iPhone-ban már nem csak a rendszerprocesszor, hanem a modem (CX1) és a vezeték nélküli rádió vezérlő chip (N1) is saját fejlesztés, ami jelentős segítség a tervezőmérnököknek, a szoftverfejlesztő csapatnak és egyúttal energiahatékonyság szempontjából is ideális megoldás.