Jön az újabb leépítés a metaverzum fejlesztési részlegénél

Rövidesen szélnek eresztheti a Meta a többek között a metaverzum-projekten dolgozó Reality Labs divízió munkaerő-állományának mintegy 10%-át, ezzel már az év első napjaiban megindulhatnak azok a költségcsökkentést célzó intézkedések, melyek idén a szervezeti egység működési költségének mintegy 30%-os lefaragására hivatottak.

A New York Times hétfői tudósítása szerint a nagyjából 1500 dolgozót érintő elbocsátás a virtuálisvalóság-megoldásokon és magán a metaverzum nevű virtuális közösségi élettéren dolgozó alkalmazottakat egyaránt érinteni fogja, a pontos részleteket pedig már a hét elején bejelentheti Mark Zuckerberg cége.

A Meta 2020-tól kezdődően fokozatosan egyre nagyobb téteket rakott a metaverzumra, mely Mark Zuckerberg egyik személyes szerelemprojektje volt - a rendszert fejlesztő Reality Labs divízió azóta nagyjából 60 milliárd dollárt égetett el anélkül, hogy a metaverzum bármely részéből kereskedelmileg értékesíthető terméket alkotott volna.

A közösségi hálózatok teljes virtuális térré válása annyira meghatározó trendnek tűnt pár éve a Meta-nál, hogy erre reflektálva még a cég eredeti nevét is megváltoztatta a menedzsment 2021-ben - azóta fut a közösségi média óriás Meta néven.

Bár a viselhető AR/VR eszközök piacán a terv részét képező akvizíciókkal sikerült jó pozícióba kerülnie a cégnek, Zuckerberg metaverzum-vízióját nem fogadta tárt karokkal a piac, majd idővel a befektetők sem, akik egyre inkább csupán több tízmilliárd dollárnyi elégetett pénzhegyet láttak a projektben.

Az elmúlt másfél-két év során mindinkább világossá vált, hogy a Meta-nak is muszáj felszállnia a technológiai iparágon végigrobogó AI-vonatra, mely a rendelkezésre álló erőforrások jelentős átcsoportosításával járt. Legutóbb, tavaly decemberben az amerikai szaksajtó arról cikkezet, hogy ennek hatására az eddig nagyjából 60 milliárd dollárt jelentősebb eredmény nélkül elégető Reality Labs divízió éves büdzséjét mintegy 30%-kal kívánja megvágni a menedzsment.