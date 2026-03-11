A világ legnagyobb médiavállalatává hízott a YouTube

A hagyományos stúdiók számára egyre nagyobb küzdelmet jelent a növekvő gyártási költségekkel való lavírozás, miközben a lineáris szolgáltatásokat néző közönség csökken. A saját streamingplatformokra költött nagy összegek ellenére is nehéz tartani a lépést a versenytársakkal, különösen a YouTube lendületével. Meglehetősen jó év volt 2025 a YouTube számára a Moffett Nathanson kutatócég beszámolója szerint, a Hollywood Reporter cikke egyenesen úgy fogalmaz, hogy a videómegosztó az év során gyakorlatilag a világ legnagyobb médiavállalatává nőtte ki magát.

A platform 40,4 milliárd dolláros hirdetési bevételt könyvelhetett el az összesen 62 milliárd dolláros éves bevételből, és kontextusba helyezve ez valóban kiugró szám, mivel az összeg magasabb, mint amennyit a Disney, az NBC, a Paramount és a Warner Bros. Discovery együttesen generált - ez 37,8 milliárd dollár volt az év során. Ez annak fényében is nagy eredmény, hogy 2024-ben a YouTube 36,1 milliárd dolláros hirdetési bevétele még elmaradt a fent említett négyesfogat kombinált 41,8 milliárd dollárjától, egy évvel később a helyzet azonban láthatóan erőteljesen átfordult.

De nézettségben is látható a Google platformjának fölénye: a Nielsen adatai szerint januárban több nézettséget generált az amerikai háztartásokban, mint a Disney, az NBCU, a Paramount és a WBD együttvéve. A Netflix az egyetlen fizetős streamingszolgáltatás, mely a YouTube 12,5%-os részesedésével vetekszik, 8,8%-os nézőszámmal.

A múlt hónapban az Alphabet az aktuális negyedéves jelentéskor közölte, hogy a platform bevételének nagy része (22 milliárd dollár) már előfizetésekből származik, köztük a YouTube TV, a YouTube Premium, a YouTube Music és az NFL Sunday Ticket szolgáltatások. A streaming szolgáltatás piaci kapitalizációját jelenleg 500-560 milliárd dollárra becsülik az elemzők, amivel meghaladja legközelebbi riválisát, a Netflixet (509 milliárd dollár).

A YouTube TV-nek jelenleg körülbelül 10 millió előfizetője van, és az előrejelzések alapján valószínűleg az elkövetkező években megelőzi a fizetős tévék terén vezető Chartert és Comcastot. Mindeközben a videóplatform már több mint 100 milliárd dollárt fizetett ki alkotóknak, kiadóknak és médiapartnereknek. A másik négy nagy versenytárs is erősen függ az előfizetésektől, a Disney médiaüzlete összesen 60,9 milliárd dolláros bevételt ért el tavaly az előfizetésekkel együtt.

A YouTube kiugró eredménye azonban saját terepen kimagasló: a médiavállalatok hirdetési bevételei továbbra is elmaradnak az olyan technológiai óriásoktól, mint a Meta, mely 2025-ben 196,2 milliárd dolláros hirdetési bevételt termelt. A hirdetők ennek ellenére özönlenek a YouTube-ra, főleg a fiatal közönség miatt.