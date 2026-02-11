Az utolsó akadályok is elhárultak a Google megaüzlete elől

Az Európai Bizottság szerint nem vet fel versenyjogi aggályokat, hogy a Google anyacég Alphabet 32 milliárd dollárért felvásárolná az izraeli alapítású Wiz kiberbiztonsági céget, így semmi akadálya nincs az akvizíció létrejöttének. Az alaposabb vizsgálat apropója, hogy mindkét amerikai fél a felhőbiztonság piacán aktív, de az uniós szerv szerint erős pozíciója ellenére a Google esetében nincs ok az azzal kapcsolatos aggodalomra, hogy torzítaná a versenyt, mert olyan nagy riválisok szolgáltatásokkal versenyez a részesedésért, mint az Amazon AWS és a Microsoft Azure. Az EU versenyjogi végrehajtó testülete azt is vizsgálta, hogy az üzlet lehetővé teszi-e a Google számára, hogy hozzáférjen a Wiz szolgáltatásait integráló versenytársak érzékeny kereskedelmi adataihoz, melyeket végül nem találtak kereskedelmileg érzékenynek.

A techcégek felvásárlásai az elmúlt években fokozott szabályozói figyelmet kaptak, mivel potenciálisan támogathatják azt, hogy a nagyvállalatok a kisebb versenytársakat kizárják, vagy hátrányos helyzetbe hozzák őket a piacon, ezzel torzítva az egészséges versenyt és csökkentve a fogyasztók számára elérhető alternatívákat.

Az Egyesült Államok kormánya tavaly október végén zárta le a felvásárlással kapcsolatos vizsgálatot, melynek fő célja annak megállapítása volt, hogy az Alphabet tervezett felvásárlása torzíthatja-e a piaci versenyt. Az amerikai hatóság korai engedélye már azt vetítette előre, hogy a felülvizsgálatok érdemben már nem fogják akadályozni a fúzió lezárását, mely 2026 tavaszán esedékes, az uniós plecsnivel ez pedig most már biztossá vált.

Ez lesz a Google eddigi legnagyobb felvásárlása, mely túlszárnyalja a 12,5 milliárd dolláros 2012-es Motorola Mobility-ügyletet, illetve a Mandiant 2022-es felvásárlását, ami a vállalat legnagyobb értékű kiberbiztonsági akvizíciója volt - akkor a társaság 5,4 milliárd dollárt fizetett a FireEye-ből 2021-ben kivált cégért cserébe. Jelenleg úgy tűnik, hogy a Wiz szervezetileg a Google Cloud alá fog tartozni, de továbbra is egy független platform lesz, amely minden szolgáltatóval működni fog, így működését nem érinti az üzlet.

Az egyeztetések már jóval régebben indultak a felek közt. 2023-ban még eredménytelenül értek véget a tárgyalások, bennfentesek szerint a startup főleg versenyjogi és befektetői aggályok miatt mondhatott nemet a kérőnek, de a tárgyalások kudarcának egyik oka az is lehetett, hogy a két vállalat fontos strukturális kérdésekben nem tudott megegyezni. A felek tavaly egy második körben még magasabb összeggel futottak neki a dolognak, így márciusban végül sikerült megegyezni 32 milliárd dollárban.

A felvásárlással az Alphabet erősítheti pozícióját a vállalati felhőalapú szolgáltatások piacán, ahol az AWS és a Microsoft Azure sokkal dominánsabb szereplőknek számítanak, valamint kiberbiztonságban is, amiben a Wiz kifejezetten fontos cégnek számít.