Szoros barátságot kötött az OpenAI és az AMD

Az Nvidia után az AMD-vel is megaüzletet köt az OpenAI, amit hétfőn jelentette be Sam Altman az őszi DevDay eseményre időzítve. A fő különbség a két partnerség közt azonban, hogy míg az Nvidia szerzett részesedést az OpenAI-ban, addig az OpenAI magát vásárolta közelebb az AMD-hez. Az üzlet lehetőséget ad az AI-fejlesztőnek arra, hogy a chipgyártóban 10 százalékos részesedést szerezzen, ami nagyfokú bizalmat jelez a cég AI-chipjei és szoftverei iránt. A chipgyártó számára pedig komoly erősítés a piacot uraló Nvidia-val szemben - már a bejelentésre az AMD részvényei több mint 30 százalékkal lőttek ki, ami 80 milliárd dollárral emelte meg piaci kapitalizációját.

A megállapodás keretében a ChatGPT üzemeltetője hat gigawattnyi számítási kapacitást biztosító adatközpontot telepíthet Instinct MI450-es gyorsítókkal 2026 második felétől kezdődően. Szemléltetésként ez körülbelül 5 millió amerikai háztartás energiaigényét fedezné. Az AMD ráadásul bőséges részvényopciót kínált fel partnerének, mely akár 160 millió AMD részvényt is vásárolhat darabonként 1 centért, amennyiben sikerül teljesítenie a telepítésekkel kapcsolatos mérföldköveket. A logika itt érthető: ha az OpenAI egyre több hardvert rendel a chipgyártótól, az AMD nagyobb eséllyel ér el magasabb részvényárfolyamokat.

Az AMD várakozásai szerint az üzlet több tízmillárd dolláros bevételt fog számára hozni éves szinten, a következő négy évre pedig összesen több mint 100 milliárd dolláros bevétel prognosztizál az OpenAI-tól és a szektor más ügyfeleitől.

Hyperscaler vagy hazai felhő? Lehet, hogy nem kell választani! Egy jól felépített hibrid vagy multicloud modellben a különböző felhők nem versenytársai, hanem kiegészítői egymásnak. Egy jól felépített hibrid vagy multicloud modellben a különböző felhők nem versenytársai, hanem kiegészítői egymásnak.

Altman korábban kifejtette, hogy a vállalat növekedésének legfőbb korlátozó tényezője a számítási teljesítményhez való hozzáférés, melynek érdekében láthatóan egyre agresszívabban köti a megállapodásokat. A múlt héten az Nvidiával kötött megaüzlettől volt hangos a sajtó, melynek részeként a világ legértékesebb, tőzsdén jegyzett vállalata két etapban összesen százmilliárd dollárt pumpál az OpenAI-ba, melyért cserébe szavazati joggal nem rendelkező részesedést szerez a ChatGPT üzemeltetőjébe. Amiért cserébe pedig Sam Altman cége „akár" 10 gigawattnyi kapacitásnak megfelelő adatközponti hardvert vásárol a chipgyártótól.

Az üzlet volumenét érzékelteti, hogy 10 gigawattnyi kapacitás nagyjából 4-5 millió darab GPU teljesítményének felel meg a jelenlegi technológiával - ennyi becslések szerint az Nvidia idei teljes éves eladási mennyisége. Nem mellesleg ekkora áramfelvétele van nagyjából nyolcmillió amerikai háztartásnak. Mindez persze nem jelenti azt, hogy mostantól minden Nvidia GPU az OpenAI adatközpontjaiban köt ki, a projekt ugyanis több éven keresztül, két fő fázisban valósulhat majd meg a tervek szerint.

Az Nvidiával és az AMD-vel kötött üzletek összesítve mintegy 1 billió dollár értékű MI-infrastruktúra-fejlesztést tesznek lehetővé, amelyből az OpenAI 23 gigawattnyi kapacitást épít ki, és ebből 10 gigawattot az Nvidia, 6-ot pedig az AMD biztosít. Egyelőre még homályos, hogy az OpenAI miből finanszírozza a gigaüzleteket, mivel az 500 milliárd dollárra becsült startup 2025 első felében mintegy 4,3 milliárd dollár bevételt ért el, és a médiajelentések szerint 2,5 milliárd dollár készpénzt égetett el, miközben szipkázta el a tehetségeket.