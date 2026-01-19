Beelőzte az X-et mobilon a Threads

A Meta legfiatalabb platformja körül a megjelenését követően óriási volt a felhajtás, a platformot már az első napokban több tízmillióan próbálták ki, ám az érdeklődés viszonylag hamar elült. A Threads 2023-ban jelent meg az Európai Unióban, azóta pedig fokozatosan igyekszik növelni felhasználói bázisát újabb és újabb szolgáltatások bevezetése révén.

A Similarweb piackutató friss jelentése szerint a szolgáltatás újabb mérföldkőhöz ért: már több napi aktív felhasználója van mobileszközökön, mint a rivális X platformnak. A hónapokig át tartó felívelő tendenciával a Threads már napi 141,5 millió aktív felhasználót tudhat magáénak iOS-en és Androidon, míg az X 125 millió napi aktív felhasználóval rendelkezik, de közben webes böngészőben még tartja vezető helyét.

Az év elején nagy port kavart, hogy az X platformba integrált AI-szolgáltatás, a Grok Imagine kiskorúakat, valamint nőket ábrázoló szexuális tartalmak generálását tette lehetővé a felhasználók számára. Tavaly év végén az EU komolyabb bírságot szabott ki a platform számára a Digital Services Act (DSA) előírásainak megsértése miatt, amiből komolyabb politikai szájkaraté keveredett. Mégsem ezek a botrányok lehetnek a fő okai a Threads felívelésének.

Az elemzőcég szerint a napi mobilhasználat meglendülését számos más tényező befolyásolhatta, például a Meta többi közösségi alkalmazásából (pl. Facebook, Instagram) származó keresztpromóciók, továbbá a Threads az elmúlt években számos funkcióval bővült - többek közt az érdeklődési alapú közösségek bevezetése mellett sikerült integrálni a privát üzeneteket, hosszú szöveges üzeneteket, eltűnő bejegyzéseket és más fejlesztéseket. A napi aktív felhasználók számának növekedése arra utal, hogy egyre többen használják a Threads alkalmazást mobilon napi szinten ezen újítások miatt.

A Meta hivatalos adatai szerint 2025 augusztusában a Threads havi aktív felhasználóinak száma meghaladta a 400 milliót, ezt követően októberben lehetett hivatalos számról hallani, akkor 150 milliónál járt a Threads összesített napi aktív felhasználóinak száma.