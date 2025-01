Még mélyebbre néz az EU a X működésében

Az Európai Bizottság az X ellen indított jelenleg is folyó vizsgálat részeként dokumentumokat kért be a közösségi platformtól ajánlórendszerének működésére vonatkozóan, különösen a közeltmúltban eszközölt változásokról. Az unió végrehajtó szerve február 15-ig adott időt az információk benyújtására, ráadásul bizonyos API-khoz is hozzáférést kért, hogy alaposabb tényfeltárást végezhessen a tartalommoderációval és a fiókok viralitásával kapcsolatban.

A bizottság ezen felül arra kötelezte a platformot, hogy 2025 során őrizzen meg minden belsős dokumentumot, melyek az algoritmus jövőbeni tervezési és működési változásaival kapcsolatosak, méghozzá egész évre vonatkozóan, amennyiben a vizsgálatot nem sikerül korábban lezárni.

A tényfeltárás a 2023. december 18-án, a DSA alapján megnyitott hivatalos eljárás keretében zajlik, és lehetővé teszi, hogy a bizottság minden releváns tényt figyelembe vehessen a DSA alapján végzett összetett kockázatértékelés és a kockázatcsökkentési intézkedések vizsgálata során.

Amennyiben a Bizottság határozatban állapítja meg a jogsértést, az X akár az éves globális árbevételének legfeljebb 6%-át elérő bírság kiszabására számíthat. A jelenleg folyó vizsgálat tárgya főként az, hogy a X eleget tesz-e az átláthatóságra és az illegális tartalmak elleni küzdelemre vonatkozó kötelezettségeinek. A bizottság arra is kíváncsi, hogy X algoritmusai elnyomnak-e bizonyos perspektívákat, miközben felerősítenek egy-egy narratívát.