Podcastet és prezit készít PDF-ből az Adobe újítása

A tervezőgrafikai szoftverek piacának egyik legfontosabb szereplője, az Adobe tavaly nyáron emelte meg szolgáltatásainak árait, de cserébe teljes gőzzel fordult rá az AI-alapú eszközökre. A generatív mesterséges intelligencia egyre hatékonyabban csökkenti a belépési követelményeket a digitális képszerkesztésben, mivel minden korábbinál könnyebbé válik a személyek és objektumok hozzáadása vagy eltávolítása a szerkesztések során, de ennél messzebb nyúlnak a lehetőségek.

A cég a dokumentumkezelés területén is kamatoztatná az AI előnyeit. Az Acrobat Studio új funkciója (mely a meglévő AI Assistantra épül) nem csak a hagyományos PDF-fájlok szerkesztését egészíti ki, de új módokon használja fel a dokumentumokban található információkat. A Generate Presentation lehetővé teszi, egy vagy több PDF fájl alapján egy komplett prezentációt kapjon a felhasználók mindössze percek alatt. A funkció képes kinyerni a dokumentumokban rejlő releváns információkat, melyeket strukturáltan összegez, és diasorokban jelenít meg. A prezentáció utólag szerkeszthető és finomítható, tehát adható hozzá további kép, animáció, vagy szöveg az Adobe Express már rendelkezésre álló eszközeivel.

A Generate Podcast egy fokkal merészebb vállalás, mert a PDF-eket nem vizuálisan, hanem auditív módon dolgozza fel. A dokumentum szövegéből készített összefoglaló alapján egy podcast-stílusú hangfájlt állít elő, ami többféle változatban kérhető, így a rövid áttekintők mellett akár részletesebb, mélyebb áttekintést is választhat a felhasználó. Természetesen ezek a hanganyagok nem feltétlen olyan minőségűek, hogy konkrét adásként megállják a helyüket, az Adobe szerint inkább akkor hasznos a formátum, ha valaki huzamosabb ideig nem tud olvasni, vagy utazás közben gyorsabban tekintene át egy anyagot. Lényegében a multitaskingot és a gyors információszerzést lehetővé tevő funkcióként mutatja be. Ugyan az Adobe rendelkezik saját AI-modellel, de a Generate Podcast jelenleg egy Microsoft GPT modellt és egy Google Voice modellt használ a folyamatokhoz.

Az Adobe nem véletlenül fektet be generatív AI-ba, és próbál lépést tartani a képgenerálási képességekkel felvértezett szolgáltatásokkal. A cég tavaly júniusban szerzett nagyobb magabiztosságot, miután Firefly nevű generatív AI-modelljét a Photoshop és az Illustrator szolgáltatásokba integrálta, és a vártnál jobb eredményeket sikerült produkálnia 2024-ben, mivel a Creative Cloud előfizetők közül többen azért frissítették csomagjukat, hogy hozzáférjenek a Firefly képességeihez.