Összefog podcast-fronton a Spotify és a Netflix

Megállapodást kötött a streamingpiac két óriása, a Spotify és a Netflix, melynek eredményeként a jövő év elejétől a svédek platformján jelen lévő egyes, népszerű videós podcast-adások az SVOD-szolgáltatáson keresztül is nézhetők lesznek majd - egyelőre az Egyesült Államokban.

A válogatott, sport, kultúra, életmód és bűnügyi témájú adások a Spotify Studios és a The Ringer tartalmi kínálatából állnak majd össze, de idővel más stúdiók és műfajok is megjelennek majd a Netflixen az együttműködés alapján.

A videós podcastek - különösen a rendkívül népszerű húzócímek - megszerzésére egyre nagyobb erőforrást fordítanak a legnagyobb streamingplatformok, a YouTube uralma ugyanakkor egyelőre stabilnak látszik e téren.

Elvárásháború, generalista forradalom, senioruralom Változik a toborzás, az interjúzás és az elvárások is. Az IT munkaerőpiac nagyon keresi az új egyensúlyi állapotát. Változik a toborzás, az interjúzás és az elvárások is. Az IT munkaerőpiac nagyon keresi az új egyensúlyi állapotát.

Elvárásháború, generalista forradalom, senioruralom Változik a toborzás, az interjúzás és az elvárások is. Az IT munkaerőpiac nagyon keresi az új egyensúlyi állapotát.

A Spotify-on 2022-ben jelentek meg a videós podcastek, de csak idén januártól tudják a platformon a nézettséget monetizálni a tartalomgyártók, a Spotify Partner Program kezdeményezésen keresztül. Ez a klasszikus bevételfelosztási modellen átlépve már nem csak a platformon jelen lévő zenei előadóknak fizet a zeneszámok hallgatása alapján, hanem a Spotify-ra feltöltött videós podcastek nézettsége után is - pont, ahogy a világ legnépszerűbb videomegosztója, a YouTube teszi.

Eközben a műfaj népszerűsége minden metrika szerint meredeken emelkedik, leginkább a Z-generációs tartalomfogyasztók körében. Az idei második negyedévben a Spotify katalógusában több mint 430 ezer videós podcast szerepelt, 2024-től pedig a videós tartalomfogyasztás húszszor gyorsabban nőtt, mint kizárólag az audiotartalmak fogyasztása.

A Spotify-felhasználók közül a második negyedévben 350 millióan streameltek videós podcasteket, ami éves szinten 65%-os növekedésnek számít.