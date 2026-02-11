Mobilappal harcolna az internetes zaklatás ellen Európa

Az egyre növekvő számú aggasztó esetek visszaszorítása érdekében internetes megfélemlítés (cyberbullying) elleni cselekvési tervet dolgozott ki az Európai Bizottság, melynek központi eleme a jogsértő esetek könnyebb jelzése - elsősorban nem a platformok, hanem a nemzeti segélyvonalak irányába.

A Bizottság célkitűzése szerint az Internetes zaklatás - zömében fiatalkorú - áldozatainak világos és egyszerű módon kell tudniuk bejelenteni, hogy áldozattá váltak, illetve ugyanilyen könnyen és egyszerűen kell tudniuk segítséget kérni az illetékes szervektől.

Ezért a cselekvési terv egyik alapvető eleme egy könnyen használható és hozzáférhető alkalmazás kiadása az internetes zaklatás nemzeti segélyvonalon történő bejelentésére (hazánkban ez a segélyvonal a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz tartozó Internet Hotline).

Az alkalmazás a Bizottság tervei szerint lehetővé teszi majd a gyermekek és a tizenévesek számára a támogatás kérése mellett a bizonyítékok tárolását és biztonságos beküldését is. A Bizottság a következőkben kidolgozza az alkalmazás tervezetét, amelyet a tagállamok felhasználhatnak az érintett nemzeti szolgálatok átalakítására, és az azokhoz való kapcsolódásra.

A Bizottság emellett az internetes megfélemlítés elleni küzdelem hatékonyságának növelése érdekében egy sor jogszabály, köztük a Digital Services Act (DSA), az AI Act vagy az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv felülvizsgálatát, illetve a bennük foglaltak hatékonyabb végrehajtásának ösztönzését látja szükségesnek a fiatalok mentális egészségére káros jelenség visszaszorítása érdekében.

A hazai segélyszolgálat múlt szeptemberi közleménye szerint az Intenet Hotline-hoz 2024-ben 1480 bejelentés érkezett, ezek túlnyomó többsége, közel 80 százaléka pedig intézkedést is igényelt – szemben a 2021-es 42 százalékos aránnyal. A szervezet ebben az évben vált a DSA besorolása szerint ún. megbízható bejelentővé (trusted flagger), mely elősegíti az óriásplatformokkal való hatékonyabb együttműködést.

A fiatalok mentális egészségének védelmében hozott jogszabályi intézkedések ugyanakkor egyre több ország szakpolitikusainak érvelése alapján csupán szélmalomharcnak minősülnek. Ezért több nemzet - köztük legalább két nagy népességű EU-s tagállam (Franciaország és Spanyolország) - a közösségimédia-szolgáltatások használatának korhatárhoz való kötését látja szükségesnek és az egyetlen biztos megoldásnak a fentebb vázolt problémákra.