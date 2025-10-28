Hatékonyabban működik az NMHH internetes jogsegélyszolgálata

Ma egy magánszemélynek legfeljebb papíron van esélye arra, hogy bármilyen jogsértő tartalom kapcsán jogorvoslattal kíván élni egy olyan (óriás)céggel szemben, mint a Meta, a Google, a ByteDance vagy éppen a Telegram, az Európai Unió Digital Services Act (DSA) nevű jogszabálya éppen ezért létrehozta az a bejelentő protokollt, melyen keresztül mégis érvényesülhetnek a felhasználók jogos érdekei.

Ennek a protokollnak a része immár egy éve a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) égisze alá tartozó Internet Hotline (IH), mely kifejezetten a fiatalok és gyermekek online védelmét tűzte ki a zászlajára. A szervezet egy éve vált úgynevezett minősített bejelentővé (trusted flagger) a DSA alapján, ami a hatóság közleménye szerint jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a jogsértő ügyek érdemben orvosolva legyenek.

Elvárásháború, generalista forradalom, senioruralom Változik a toborzás, az interjúzás és az elvárások is. Az IT munkaerőpiac nagyon keresi az új egyensúlyi állapotát. Változik a toborzás, az interjúzás és az elvárások is. Az IT munkaerőpiac nagyon keresi az új egyensúlyi állapotát.

Elvárásháború, generalista forradalom, senioruralom Változik a toborzás, az interjúzás és az elvárások is. Az IT munkaerőpiac nagyon keresi az új egyensúlyi állapotát.

Az Internet Hotline példaként említi, hogy tavaly összesen 39, a Telegramon elérhető, feltételezetten jogsértő tartalom ügyében voltak gyakorlatilag tehetetlenek az IH elemzői, idén azonban már 57 ügyben jártak el, és többségében eredménnyel.

Egy szeptemberi közlemény szerint az IH-hoz tavaly 1480 bejelentés érkezett, ezek túlnyomó többsége, közel 80 százaléka pedig intézkedést is igényelt – szemben a 2021-es 42 százalékos aránnyal.

A jogsegélyszolgálat évek óta partnerkapcsolatban áll a Google, a Facebook, az Instagram, a TikTok és a Discord munkatársaival. A megbízható bejelentővé válás egyik fontos hozadéka volt, hogy egyes szolgáltatók maguk kezdeményezték a kapcsolatfelvételt az IH-val, és ajánlották fel a közvetlen jelentési opció lehetőségét, így többek között a Telegram, az AliExpress (Alibaba Group), az eBay, az Aylo és a Snapchat is.

Ezenkívül a minősítés eredményeként a már régebb óta fennálló partnerkapcsolatok is új szintre léptek: a platformok még gyorsabban és hatékonyabban reagálnak az IH jelzéseire, azokat prioritásként kezelik és részletes tájékoztatást adnak az intézkedéseikről. Lehetőség van továbbá arra is, hogy az IH szakértői fellebbezzenek, ha nem értenek egyet egy-egy platform döntésével – ez a fajta kétoldalú párbeszéd korábban sokkal kevésbé volt jellemző a szervezet szerint.

Az Internet Hotline -t a legegyszerűbben az NMHH külön a jogsegélyszolgálat számára létrehozott weboldalán keresztül lehet panaszbejelentésre használni az esetek szerinti űrlapok kiválasztásával.