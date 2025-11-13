Egymillió telekomos már optikán internetezik

Jól halad a leggyorsabb és leginkább jövőtállónak tekintett száloptikára épülő vezetékes internethálózat kiépítésében és értékesítésében a Magyar Telekom. A cég jelenleg két technológiával, HFC és FTTH végpontokkal biztosít gigabit-képes elérési pontokat immár országszerte összesen 3,96 millió háztartás számára. Ebből csak a harmadik negyedévben 63 ezer új címen/végponton tette elérhetővé a cég a szolgáltatást - jelentette be a vállalat a tegnap délután közzétett harmadik negyedéves eredménybeszámoló részeként.

Az eredményeket ismertető sajtóközlemény kifejezetten a hálózati fejlesztésekre fókuszáló részéből a fentieken túl kiderül az is, hogy az 5G-s hálózat lakosságszám-arányos kültéri lefedettsége a negyedév végére 86%-on állt, egy ügyfél pedig átlagosan 17,7 GB adatot forgalmazott a hálózaton, ami 22 százalékos emelkedés az egy évvel korábbi időszakhoz képest.

A vállalat számára fontos technológiai mérföldkő volt, amikor szeptemberben kereskedelmi üzemben is elindította XGS-PON hálózatát, ami a GPON technológiához képest is jelentősen nagyobb, jelenleg akár 10 Gigabites, de a későbbiekben még tovább skálázható szimmetrikus sávszélességet kínál a végpontokon.

A rendszert nemrég a HWSW is kipróbálhatta, azzal a konklúzióval, hogy extrém eseteket leszámítva ekkora kapacitással a jelenlegi kliensek még nehezen tudnak mit kezdeni, idővel azonban bizonyára fel fog nőni hozzá a felhasználói környezet.

Az XGS-PON fejlesztési momentumát illetően fontos szempont, hogy azt országos lefedettséggel biztosítja a Telekom, vagyis az összes potenciális optikai végponton elérhető már most az új technológia.

A magenta szolgáltató a technológiai mérföldkő mellett egy fontos kereskedelmi mérföldkőhöz is elért az optikai hálózatokat illetően a harmadik negyedévben. A vállalat az időszak végét valamivel több mint egymillió, az optikai szélessávú kapcsolatért ténylegesen fizető kiskereskedelmi ügyféllel zárta, ami az egy évvel korábbi számhoz képest több mint százezer, a két évvel korábbi állapottal összehasonlítva pedig összesen kétszázezer új kiskereskedelmi FTTH-előfizetőt eredményezett.

Az optikai hálózatok országos fejlesztésének további löketet adhat a nyáron indult Gigabit Magyarország Program, ahol ezúttal is tehetnek önerős vállalásokat a szolgáltatók, az elődnek tekintett SZiP-projekttel szemben az ebben vállalt kiépítések elmaradását ugyanakkor ezúttal már szankcionálni fogja a hatóság. Úgy tudjuk, hogy a pályázó cégek közül messze a Magyar Telekom tette a legtöbb végpontra kiterjedő önerős vállalást.