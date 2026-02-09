Tajvani chipgyártás: lehetetlent kér az USA

Tovább folyik az egyeztetés az Egyesült Államok és Tajvan között a félvezetőgyártás földrajzi diverzifikációja kapcsán, a szigetország ugyanakkor továbbra is ellenáll annak az amerikai elképzelésnek, miszerint a gyártókapacitás jelentős részét el kéne költöztetni az országból.

Tajvan a globális félvezetőgyártás évtizedek óta meghatározó szereplője, mára pedig gyakorlatilag megkerülhetetlen részévé vált a gyártói-beszállítói láncnak.

A sino-amerikai geopolitikai feszültségek kiéleződését, illetve a koronavírus-járvány okozta ellátási nehézségeket követően merült fel, hogy a világ fejlett félvezetőtermelésének mintegy 90%-át adó chipgyártó üzemeket kockázatos lehet ennyire koncentrált területen elhelyezni.

A Trump-adminisztráció hosszú hónapok óta megpróbál vámtarifákkal nyomást gyakorolni a szigetország vezetésére, az amerikai féllel múlt héten folytatott tárgyalásokat követően Cheng Lu-chium alelnök, a tárgyalódelegáció vezetője ismételten kijelentette, hogy az USA túl sokat kér.

Világossá tettem az amerikai fél számára, hogy a kérésük teljesítése lehetetlen

-utalt Lu-chium arra az amerikai célkitűzésre, mely szerint a szigetország teljes félvezetőgyártási kapacitásának 40%-át az Egyesült Államok területére kéne költöztetni.

az arizonai TSMC Fab21 tool-in ceremóniája 2022-ben

A tajvani tárgyalódelegáció vezetője ugyanakkor hozzátette, hogy bár a gyárakat nem lehet elköltöztetni, a külföldi gyártási kapacitás növelése továbbra is a tervek szerint zajlik.

Ennek a projektnek a részeként a világ legnagyobb szerződéses bérgyártója, a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, azaz a TSMC tovább folytatja 165 milliárd dolláros összértékű amerikai beruházási ütemét Arizonában.

Tajvan tavaly szeptemberben már elutasított egy chipgyártási kapacitás relokációjára vonatkozó javaslatot. Akkor az amerikai fél azt indítványozta, hogy az amerikai cégek megrendelésére gyártott chipek fele készüljön az Egyesült Államokban.

Múlt hónapban az Egyesült Államok kereskedelmi minisztere, Howard Lutnick az amerikai sajtónak adott interjúja során felvetette, hogy ha a tárgyalások nem hozzák a várt eredményt, a tajvani büntetővámok mértékét a jelenlegi 15%-ról 100%-ra növeli az USA kormánya.