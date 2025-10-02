Tajvan: fel sem merült, hogy a gyáraink felét Amerikába vigyük

Továbbra is az Egyesült Államok egyik legfontosabb stratégiai partnerekén képzeli el magát Tajvan, ám határozottan elutasítja az amerikai kormány azon elképzelését, tervét, hogy a szigetországban zajló félvezetőgyártási tevékenység jelentős részét át kellene költöztetni Amerikába - számolt be a tárgyalásokat követően a tajvani delegáció vezetője.

Cheng Lu-chium alelnök, a tajvani küldöttség vezetőjeként újságírók előtt kijelentette, hogy az Egyesült Államok kereskedelmi minisztere, Howard Lutnick által felvázolt ötlet, miszerint az amerikai megrendelésre készült chipek felét az USA-ban, felét pedig Tajvanon kéne gyártani, fel sem merült a mostani tárgyalások során, melyek elsősorban a két ország közt érvényben lévő vámtarifákra fókuszáltak.

Az amerikaiak ugyanakkor láthatóan nagyon szeretnék elérni, hogy a helyi piacra szánt chipek a mostaninál jóval nagyobb mennyiségben az Egyesült Államok területén lévő TSMC üzemekben készüljön, hogy ezáltal legalább részben csökkenjen az USA technológiai iparának ráutaltsága a szigetországra.

A TSMC jelenleg a világ legnagyobb szerződéses chipgyártója, mely a legfejlettebb félvezető áramkörök mintegy 90%-át állítja elő a globális piac számára, és olyan meghatározó, amerikai ügyfeleket tudhat magáénak, mint az Apple vagy éppen az Nvidia.

Lutnick a sajtó számára egyértelművé tette, hogy a geopolitikai helyzet elmérgesedése esetén az Egyesült Államok álláspontja szerint Tajvan nagyobb biztonságban lenne akkor, ha a chipgyártást jelentősebb arányban kiköltöztetné a szigetország területéről, hiszen a függőségi-partneri viszony így is megmaradna a két ország közt, az ellátási lánc felett azonban így nem nyerhetne teljes befolyást a kontinentális Kína egy esetleges invázió esetén.

Tajvani politikai körökben Lutnick javaslata meglehetősen érzékeny húrokat kezdett feszegetni, az ország ellenzéki vezetői egyenesen kizsákmányolásnak és fosztogatásnak nevezték az ajánlatot, kijelentve, hogy senki sem gyengítheti meg Tajvan "szilíciumpajzsát", ami a szigetország chipgyártásban betöltött megkerülhetetlen stratégiai szerepe miatt védelmet nyújt a kontinentális Kína felől érkező támadásokkal szemben.

A tajvani delegáció vezetője diplomatikusan csak annyit nyilatkozott a témában, hogy reméli, lesz olyan konszenzus a felek között, mely az amerikai beruházásokat a "tajvani modell" alapján bővíti. A TSMC jelenleg 165 milliárd dollár értékben fejleszti az amerikai komplexumait, a gyártás azonban ezután is javarészt Tajvanon zajlik majd. A TSMC képviselői nem vettek részt a hét közepén tartott egyeztetéseken.