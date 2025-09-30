Védelmet adna az USA chipgyárakért cserébe Tajvannak

Egyre nagyobb nyomást helyez egyik legfőbb kereskedelmi szövetségesére, Tajvanra az Egyesült Államok az ázsiai ország kulcsfontosságú iparágának, a chipgyártásnak a földrajzi diverzifikációjával kapcsolatosan. A két ország között zajló tárgyalások hátteréről Howard Lutnick kereskedelmi miniszter osztott meg néhány részletet a hétvégén a sajtóval.

Az amerikaiak ezek alapján nagyon szeretnék elérni, hogy a helyi piacra szánt chipek fele az Egyesült Államok területén lévő TSMC üzemekben készüljön, hogy ezáltal legalább részben csökkenjen az USA technológiai iparának ráutaltsága a szigetországra. A TSMC jelenleg a világ legnagyobb szerződéses chipgyártója, mely a legfejlettebb félvezető áramkörök mintegy 90%-át állítja elő a globális piac számára, és olyan meghatározó, amerikai ügyfeleket tudhat magáénak, mint az Apple vagy éppen az Nvidia.

Az IT munka ködös jövője - doomsday adás Pogival Van-e realitása tovább álmodozni, lesz-e újabb IT munkaerőpiaci reneszánsz, látványos túlkereslettel? Van-e realitása tovább álmodozni, lesz-e újabb IT munkaerőpiaci reneszánsz, látványos túlkereslettel?

Az IT munka ködös jövője - doomsday adás Pogival Van-e realitása tovább álmodozni, lesz-e újabb IT munkaerőpiaci reneszánsz, látványos túlkereslettel?

A fentiek megvalósulásához azonban még hosszú évekre, és annál is több pénzre lenne szükség, így Trump elnöki ciklusának végéig az 50-50 százalékos gyártási részarány aligha valósulhat meg - az átállás költségei pedig alsó hangon 500 milliárd dollárt tennének ki. A TSMC jelenlegi beruházásai nagyságrendileg 165 milliárd dollár értékben zajlanak az Egyesült Államokban főként Arizona államban, Phoenix térségében.

Lutnik a sajtó számára egyértelművé tette, hogy a geopolitikai helyzet elmérgesedése esetén az Egyesült Államok álláspontja szerint Tajvan nagyobb biztonságban lenne akkor, ha a chipgyártást jelentősebb arányban kiköltöztetné a szigetország területéről, hiszen a függőségi-partneri viszony így is megmaradna a két ország közt, az ellátási lánc felett azonban így nem nyerhetne teljes befolyást a kontinentális Kína egy esetleges invázió esetén.

A Tajvantól kért "védelmi pénz" valamilyen formában nem először merül fel az amerikai nagypolitika kommunikációjában. Trump például második megválasztása előtt egyik elhíresült beszédében arra figyelmeztetett, hogy Tajvannak fizetnie kéne az USA-nak cserébe a védelemért, illetve azért, mert az ország "ellopta" a chipgyártást Amerikától.