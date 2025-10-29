Egy irányítópultra tereli a GitHub az AI-ügynököket

Az új iparági trendek már rég a komplex feladatok ellátására képes, akár szakosodott ügynökök (agent) létrehozása felé mutatnak, melyek közül többet kifejezetten kódolási feladatokra optimalizáltak készítőik. A kódolóügynököket alapvetően az különbözteti meg az AI-asszisztensektől, hogy képesek iterálni saját kimenetüket, javítani az esetleges hibákat. A GitHub új szolgáltatása a különféle AI-fejlesztők piacon elérhető kódoló ügynökeit kívánja kezelhetőbbé tenni azzal, hogy egy platformra, jobban mondva irányítópultra gyűjti a külsős eszközöket.

Az „Agent HQ” könnyebben nyomon követhetővé teszi az ügynökökkel végzett aszinkron folyamatokat, mely alapvetően elég erőforrásigényes feladat, így a fejlesztők egy helyen kezelhetik a GitHub, az OpenAI, a Google, az Anthropic, az xAI és a Cognition ügynökeit. A központi kezelőfelülethez egyenként rendelhetők hozzá a felügyeletre kiválasztott ügynökök, hogy valós időben korrigálható legyen, ha esetleg eltérnének a kitűzött feladattól.

A fejlesztők továbbra is a preferált környezetüket használhatják, és a Giten keresztül kezelhetik a pull requesteket, a változás a felső rétegben lesz tetten érhető, mivel a különféle fejlesztők ügynökei a GitHub biztonsági peremén belül működhetnek, a meglévő identitáskontroll-ellenőrzésekkel és auditnaplózást használva. Az ügynökök így széles körű jogosultságokat kapnak a repositoryk-ra vonatkozóan.

A harmadik féltől származó agenteket a következő hónaptól kezdi el elérhetővé tenni a cég a GitHub Copilot előfizetők számára, de a Copilot Pro+ felhasználók már a héten hozzáférhetnek a Codexhez a VS Code Insider buildjén keresztül. Mario Rodriguez, a GitHub operatív igazgatója szerint a kódkiegészítő AI-eszközök első hulláma véget ért, és már a második hullám küszöbére sikerült érkezni, mely az ügynökök bevetésével multimodálissá válik.

A Microsoft 2018-ban tette rá kezét a GitHub fejlesztői kollaborációs platformra egy 7,5 milliárd dolláros üzlet keretén belül, amikor meglehetősen aktívan kereste a webre, mobilos platformokra és felhős backendekre dolgozó fejlesztők kegyeit. Az elmúlt évek során a Microsoft egyre közelebb vonta magához a platformot, az augusztusban leköszönt vezérigazgatót nem helyettesítette a cég, helyette a GitHub vezetői csapatának tagjai a Microsoft CoreAI csapatának kezdtek el jelenteni.

Ez logikus lépés annak fényében, hogy a a GitHub Copilot kódolóasszisztens az utóbbi időben még fontosabb termékké vált, már több mint 20 millió felhasználója van, a vállalati ügyfelek száma pedig 75%-kal nőtt negyedéves összehasonlításban. Az AI-asszisztenst a Fortune 100-as vállalatok kilencven százaléka használja, és a GitHubon futó AI-projektek száma több mint kétszeresére nőtt az elmúlt évben. A Copilot egyszerű asszisztensből májusban vált együttműködő ügynökké a GitHubon belül, ezzel lehetővé téve a közepes bonyolultságú problémák megoldását, és az egyszerűbb feladatok automatizált végrehajtását.