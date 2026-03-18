Asztali alkalmazást kapott a Metához került Manus

A Meta tavaly év végén tette rá kezét a Manus nevű szingapúri startupra állítólag kétmilliárd dollárért, mely a kínai Butterfly Effect, más néven Monica.Im termékeként indult mielőtt önálló entitássá nőtte ki magát. A Manus kimondottan olyan ügynökök készítésére fókuszál, melyek képesek összetettebb piackutatási, kódolási és adatelemzési feladatok végrehajtására, így nem véletlen, hogy AI-ügynök eszközei felkeltették a nagy amerikai techvállalatok érdeklődését is, és márciusi debütálása után sokan már a „következő DeepSeek-ként” emlegették.

A startup hétfőn tette elérhetővé új dedikált asztali alkalmazását, hogy a hétköznapi személyi számítógépeken is használható legyen a korábban csak felhőben, webes felületen keresztül elérhető általános ügynöke. A Manus Desktop alkalmazás fő erőssége mégis az, hogy az ügynökök közvetlenül elérhetik az eszközön tárolt helyi fájlokat a több lépésből álló feladatokhoz a My Computer funkción keresztül. Ennek köszönhetően a fájlok olvashatóvá és szerkeszthetővé válnak, de az ügynökök akár más appokat is elindíthatnak vagy vezérelhetnek.

A cég szerint ezek a képességek változatos módon hasznosíthatók a hétköznapokban: a Manus például elvégzi a merevlemezen tárolt több ezer képből álló albumok rendszerezését, de a már meglévő lehetőségek is megmaradnak az asztali alkalmazásban, tehát a Google Naptár, Gmail és más harmadik féltől származó platformokkal való integrációk.

A Manus ajánlata ezzel kicsit közelebb lép az OpenClaw nyílt forráskódú AI-ügynökhöz, mely szintén helyileg használható az eszközökön. Az Nvidia-vezér Jensen Huang által „következő ChatGPT-ként” hívott OpenClaw pedig az utóbbi hónapokban egyértelműen húzóerővé vált, alapítóját le is igazolta az AI-fejlesztések terén a Meta egyik fő versenytársának számító OpenAI. Lényegi különbség azonban, hogy míg az OpenClaw ingyenes és nyílt forráskódú, addig a Manus egy elsősorban előfizetéses rendszerben működő szolgáltatás.

Bár az AI-ügynökök felhasználási lehetőségei sokszínűek, a potenciális biztonsági és adatvédelmi problémák is fokozódnak a helyi eszközökhöz való hozzáférés miatt. A Manus magyarázata szerint a My Computer minden feladat végrehajtása előtt jóváhagyást kér, a hozzáférést pedig lehetséges alkalminak, vagy általánosságban mindig engedélyezettnek jelölni.

A Meta felvásárláskor kiadott közleménye szerint az akvizíció célja, hogy fejlett automatizálási képességeket integrálhasson fogyasztói és vállalati termékeibe, beleértve saját AI-asszisztensét. A Manust továbbra is fizetős szolgáltatásként üzemelteti majd, miközben a technológiát saját termékeibe integrálja - tehát nem csupán a Manus ügynöktechnológiáját vásárolja meg, hanem vele együtt egy már bizonyított és üzleti modellt.