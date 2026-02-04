Belép az Intel az adatközponti GPU-k szegmensébe

Belép az adatközponti GPU-k piacára az Intel - évekkel azután, hogy a világ pillanatnyilag legértékesebb vállalata, az Nvidia éppen a PC-kbe épített GPU-k szegmensében szerzett évtizedes tapasztalatait elkezdte volna kamatoztatni ezen a területen.

A hírt a tavaly fennállásának talán legnagyobb eddigi válságát megélő chipzilla idestova egy éve kinevezett új vezérigazgatója, Lip-Bu Tan jelentette be a Cisco AI Summit konferencián, mellőzve a további konkrétumokat a témában.

A beharangozó alapján a termékfejlesztés még el sem kezdődött, azt viszont már tudni, hogy a csapatot az az Eric Demmers vezeti majd, akit januárban igazolt le az Intel a Qualcommtól, ahol a szakember 13 évig dolgozott és egészen a vezető mérnöki pozícióig jutott. Demmers Kevork Kechichiannek, az Intel adatközponti részlegét vezető alelnökének jelent majd - derül ki a Reuters tudósításából.

Tan a lapnak adott interjújában közölte, hogy az Intel jelenleg a potenciális megrendelők igényeit méri fel, a termékmátrixot pedig ez alapján dolgozza ki.

Megélhetési IT: krónikus tünet vagy új normalitás? Amikor a szerelem, a hivatás megélhetéssé szelídül, a billentyűzet pedig szerszám lesz. Amikor a szerelem, a hivatás megélhetéssé szelídül, a billentyűzet pedig szerszám lesz.

Megélhetési IT: krónikus tünet vagy új normalitás? Amikor a szerelem, a hivatás megélhetéssé szelídül, a billentyűzet pedig szerszám lesz.

Bár gyártásról korai beszélni, az Intel vezérigazgatója a cég szerződéses gyártótevékenységével kapcsolatos kérdésre leszögezte, hogy a 14A gyártási eljárás iránt jelentősnek mutatkozik a kereslet, a tömegtermelés pedig valamikor idén megindulhat az új gyártósorokon. Tan ezzel eloszlatta azokat a korábbi aggályokat, hogy a 14A eljárásra szerződött megrendelők hiányában az Intel bezárná a bérgyártó üzletágát.

A cégvezető az interjúban kitért a kínai versenytársakra, így elsősorban a Huawei Technologies-re is. Tan-t saját bevallása szerint sokkolta, mikor megtudta, hogy a kínaiak közel száz vezető fejlesztőmérnököt le tudtak igazolni úgy, hogy a cég chipgyártó ambícióit az Egyesült Államok embargói hátráltatják.

Az Intel vezérigazgatója szerint az általa megkérdezett mérnökök nagyjából a "szegény ember vízzel főz" közhelyet emlegették, Tan ugyanakkor hozzátette, hogy szerinte ugyan a kínaiak most még a nyugati versenytársak mögött járnak, de "ha nem vigyáznak", hamar eléjük kerülhetnek a technológiai versenyben.