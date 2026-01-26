Továbbra is küzd a gyártás-kihozatallal az Intel

A memóriapiac turbulenciái és PC-piacra gyakorolt hatása, illetve egyéb, a gyártást nehezítő körülményekre hivatkozva nem tudja megrendelőit megfelelő mennyiségű adatközponti chippel, elsősorban szerverprocesszorral kiszolgálni az Intel - jelentette be a cég menedzsmentje pénteken.

A vállalat emellett a vártnál rosszabb pénzügyi mutatókat jelzett előre az idei első negyedévre vonatkozóan, a kettő együtt pedig elég volt ahhoz, hogy az Intel papírjainak értéke a pénteki kereskedési napon több mint 17%-ot essen, ezzel 2024 augusztusa óta a legrosszabb napját élte a cég a tőzsdén.

London calling: a magyar IT kivándorlás valósága Kirándultunk egyet a második legnagyobb magyar településen. Kirándultunk egyet a második legnagyobb magyar településen.

London calling: a magyar IT kivándorlás valósága Kirándultunk egyet a második legnagyobb magyar településen.

Az Intel számára a tavalyi év az új vezérigazgató, Lip-Bu Tan irányítása alatt a gödörbe került vállalat felrázásáról és átszervezésről szólt. A legpatinásabb amerikai chipgyártóba az év során beszállt nagybefektetőként a Softbank, az Nvidia, nem utolsósorban pedig az Egyesült Államok, mely összességében jelentős mértékben növelte a befektetői bizalmat, a cég papírjainak árfolyama pedig messze az iparági átlagot meghaladóan, 84%-ot nőtt a tavalyi évben, illetve idén is folytatódott a menetelés.

A pénteki beszámoló azonban alaposan lehűtötte a kedélyeket, Tan ugyanis közölte, hogy a termelést nem sikerült a terveknek megfelelően felpörgetni, melynek része az is, hogy egy a félvezetőgyártás hatékonyságát mérő fontos mutató, a kihozatali arány elmarad a tervezetthez képest.

A vállalat szerződéses chipgyártó (foundry) üzletágának jövőjével kapcsolatos bizonytalanság ráadásul továbbra sem oszlott. A cég a legújabb generációs, 14A gyártási eljáráshoz továbbra sem tudott még megrendelőket megnyerni, az első szerződéseket legjobb esetben is a második félévben kötheti meg a vállalat - ismerte el a CNBC-nek adott interjújában David Zisner, a vállalat pénzügyi vezérigazgató-helyettese.

Elemzők szerint ez a legjobb esetben is azt eredményezheti, hogy a 14A gyártástechnológiából befolyó árbevétel valamikor 2028 második felében kezdhet számottevő mértékben hozzájárulni a foundry üzletág teljesítményéhez.