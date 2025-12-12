Tíz éve indult az OpenAI-sztori

Tíz évvel ezelőtt, egész pontosan 2015. december 11-én Elon Musk és néhány techie, illetve techie beállítottságú üzletember, köztük egy bizonyos Sam Altmannel összedobtak egymilliárd dollárt, hogy létrehozzanak egy olyan nonprofit műhelyt, mely az "emberiség előnyére" fejleszt mesterséges intelligencia modelleket.

A nonprofit műhely, melyet OpenAI-nak hívnak ma már szinte teljesen elveszítette nonprofit jellegét, értéke pedig meghaladta az 500 milliárd dollárt.

A cég egy évtizedes történelmében az elképesztő szárnyalás azonban csak három évvel ezelőtt, a ChatGPT megjelenésével kezdődött. Musknak ekkor már se híre, se hamva nem volt, a világ leggazdagabb embere viszont pár hónappal a ChatGPT megjelenését követően megalapította saját AI-cégét, az xAI-t, melynek jelenlegi értéke legjobb esetben is az OpenAI becsült értékének a fele lehet.

az openai első irodaháza san franciscóban (fotó: getty)

Az OpenAI megalakulása óta az egyik kulcsfontosságú partnere a világ legértékesebb cégének, az Nvidia-nak, melyet éppen a mesterséges intelligencia bumm katapultált elképesztő magasságokba. A cég vezérigazgatója, Jensen Huang személyesen szállította le az OpenAI számára 2016-ban az első DGX-1 szuperszámítógépet, melynek darabja 300 ezer dollárba került és a fejlesztésébe súlyos milliárdokat ölt a Santa Clara-i cég.

A gépet kifejezetten Musk megrendelésére szállította az Nvidia, Huang pedig saját bevallása szerint "kissé elsápadt", amikor végül megtudta, hogy egy ilyen drága gépet nonprofit célokra fognak használni.

Feszkózás Muskkal

Éppen a nonprofit struktúra okozott később feloldhatatlannak tűnő feszültséget Musk és Altman között, aki 2019-ben lett az OpenAI vezérigazgatója. Kettőjük konfliktusa 2017-ben kezdődött, amikor Musk azzal fenyegette meg az igazgatótanácsot, hogy nem pénzeli többé a céget, ha az for-profittá válik.

A milliárdos 2024-ben ezért be is perelte az OpenAI-t, illetve gyakran kritizálta az egyik kulcsbefektetővel, a Microsofttal kialakított kapcsolatát is a cégnek. Musk később egy 97 milliárd dolláros felvásárlási ajánlatot is tett a startupra, az akvizícióból azonban nem lett semmi, ahogy a perből is kihátrált a milliárdos még 2024-ben - hogy aztán idén egy újabb pert indítson a ChatGPT fejlesztője és az Apple ellen ezúttal versenyellenes magatartással vádolva a cégeket.

Az OpenAI az évek során Elon Musk xAI-ja mellett egy másik, házon belülről indult riválist is kitermelt. Ez az Anthropic, melyet az Amodei-testvérek alapítottak 2020 végén, miután otthagyták az OpenAI-t - a cég most éppen egy újabb tőkebevonási körben tart, melynek végén az Anthropic értéke elérheti majd a 350 milliárd dollárt és olyan befektetők állhatnak be mögé, mint a Microsoft vagy az Nvidia.

satya nadella és sam altman 2023-ban

A tízéves OpenAI meghatározó szerepét jól jelzi, hogy a technológiai iparág prominens szereplői közül olyan cégeket tudhat a támogatói körében, mint a Microsoft, az Oracle, az Nvidia és az Amazon, melyek mind hosszútávú befektetésként tekintenek a partnerségre. Hogy pontosan mennyire hosszú távra látnak előre ezek a cégek, az nem teljesen egyértelmű, Altman mindenesetre arra számít, hogy az OpenAI idén várható húszmilliárd dolláros árbevétele 2030-ra több száz milliárd dollárra hízhat majd.

Veszélyek Google-irányból

Altman terveit most leginkább a Google veszélyeztetheti, mely nagyon úgy tűnik, hogy a Gemini 3.0 -val komoly mérföldkőhöz ért múlt hónapban, amire az OpenAI azonnal átcsoportosította erőforrásait a ChatGPT gyorsabb és fókuszáltabb fejlesztésére. Ennek egyik első eredményét, a ChatGPT-5.2 -t csütörtökön bocsátotta útjára a cég, mely fejlesztők szerint mindennapi professzionális használatra jelenleg a legjobb, legpontosabb eredményt nyújtó választás.

Az OpenAI vezérigazgatója azóta egy a CNBC-nek adott interjúban próbálta árnyalni a Gemini-vel kapcsolatos képet. A cégvezető az interjúban kijelentette, hogy a Google megoldása végül jóval kisebb mértékben befolyásolta az OpenAI eredményeit rövid távon, mint amire a menedzsment számított.