Tízmilliárd dollárt fektetne az Amazon az OpenAI-ba

A ChatGPT 2022 év végi megjelenését követően az OpenAI rendszereinek számításikapacitás-igénye exponenciális mértékben nőtt, a cég pedig eleinte kizárólag az egyik legnagyobb befektetőnek számító Microsoft Azure felhős platformjára hagyatkozott annak kiszolgálása érdekében. Ez azonban nem tűnt fenntarthatónak, és az AI-fejlesztő további partnerekkel köti sorra gigaüzleteit, és zsebeli be a befektetéseket.

A The Information szerint az AI-fejlesztő jelenleg korai szakaszban járó tárgyalásokat folytat az Amazonnal egy potenciális nagyösszegű befektetésről, amit bennfenntes források is megerősítettek. Mivel a részletek még képlékenyek, így a konkrét összeg is, de az elmondások szerint több mint 10 milliárd dollárt pumpálna bele a kereskedelmi óriás az AI-fejlesztőbe. A tárgyalások keretében a felek arról is megállapodhatnak, hogy az OpenAI az Amazon saját fejlesztésű AI-chipjeit, köztük a Trainium technológiát is használná a jövőbeni modellek képzéséhez és működtetéséhez, tehát nemcsak tőkebefektetésről van szó, hanem potenciális infrastruktúra-partnerségről.

A megegyezés több szempontból előnyös lehet a cég számára: az Amazonnal karöltve bővülhet az infrastruktúra-partnerek spektuma (különös tekintettel a felhőszolgáltatásokra és speciális chipekre), másrészt az AWS felhőszolgáltatóként és AI-chipek gyártójaként is közvetlen versenytársa az Nvidia és Google cégeknek, így egy ilyen befektetés stratégiai előnyt biztosíthat az AI-ökoszisztémában. Az OpenAI nem mellesleg épp a tőzsdére lépésre készül, és az Amazon befektetése tovább növelheti értékét, 500 milliárd dollár fölé.

Az OpenAI az elmúlt hónapokban több mint 1,4 billió dollár értékű infrastrukturális kötelezettségvállalást is tett, beleértve az Nvidia, az Advanced Micro Devices és a Broadcom chipgyártókkal kötött megállapodásokat. Még novemberben 38 milliárd dollár értékű kapacitás megvásárlására írt alá szerződést az Amazon Web Services (AWS) felhőszolgáltatással, mely az első ilyen típusú szerződés volt a két fél közt. A megállapodás értelmében az AI-fejlesztő azonnal megkezdhette munkafolyamatai futtatását az AWS infrastruktúráján, hozzáférve a több százezer Nvidia GPU által kínált számítási kapacitáshoz.

A kezdeti időszakban az OpenAI a már meglévő AWS adatközpontokat használhatja, de később az Amazon további infrastruktúrabővítést tervez kifejezetten az AI-fejlesztő kiszolgálására. Az infrastruktúra nem csak a ChatGPT üzemeltetését fogja támogatni, de a következő generációs modellek betanítását is. Az Amazon számára nem csak értéke miatt minősülhet kiemelt jelentőségűnek az üzlet, hanem azért is, mert a felhőóriás szoros kapcsolatban áll az OpenAI riválisának számító Anthropic-kal, korábban már dollármilliárdokat fektetett be a startupba, és jelenleg is egy adatközpontot épít számára.

Október hónapja kiemelt jelentőségű volt a tízéves cég életében: a Microsoft és az OpenAI októberben egyezett meg az AI-fejlesztő működési módjának átalakításáról melynek részeként a ChatGPT fejlesztője egyre távolabb kerül az eredeti nonprofit gyökereitől, miközben óriási tőkeinjekciót kap a Microsofttól. A megállapodás konkrétan 135 milliárd dollárról szól, amiért a Microsoft 27%-nyi részesedést kap az OpenAI-ban.