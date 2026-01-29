Még több Gemini kerül a Google Chrome-ba

Az OpenAI és a Perplexity oldaláról érkező versenynyomás enyhítésére a Google nem csak saját keresőjét, de a Chrome böngészőt is újabb AI-funkciókkal bővíti. A keresőcég tavaly ősszel kezdte el bevezetni a Gemini böngészőbe integrált verzióját desktopon és mobilon, így a felhasználók a chatbottól kérhetnek segítséget a weboldalak tartalmának megértéséhez, a különböző böngészőfüleken megnyitott oldalakkal való munkához, vagy olyan műveletekhez, mint a meetingek ütemezése vagy egy adott YouTube videó megkeresése. A megoldás előnye, hogy a Gemini mélyebben integrálódhat olyan Google-alkalmazásokkal, mint a Naptár, a YouTube vagy a Térkép, így a felhasználók anélkül érhetik el ezeket a szolgáltatásokat, hogy másik weboldalra kellene váltaniuk.

A cég szerdai bejelentése szerint a Geminire építő funkciókból még több kerül a Chrome böngészőbe, köztük az automatikus böngészés. Ez egy AI-ügynökként viselkedő eszköz, mely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy promptokkal utasítsák a böngészőt különféle feladatok végrehajtására az interneten - például repülőjegyet vásárol, szállást foglal, de akár űrlapok kitöltésére, vagy előfizetések kezelésére is kérhető. Az újdonságot egyelőre csak az amerikai AI Pro és Ultra előfizetők próbálhatják ki, a globális bevezetés ütemezéséről még nincsenek konkrét információk.

A fejlesztések fényében frissül a Chrome dizájnja is, hogy a Gemini még láthatóbb helyet kapjon. A böngésző jobb oldalán egy panelen a chatbot végig elérhető marad, miközben a felhasználók az interneten böngészhetnek. Itt kap helyet a Nano Banana képgeneráló eszköz ikonja is, mely minden Gemini in Chrome felhasználó számára elérhető, és a képszerkesztést könnyíti meg szöveges promptok segítségével.

A friss bejelentéssel a Google tovább erősíti helyzetét a piacon, ahol a böngészők jelentik az elsődleges belépési pontot a felhasználók számára az AI-szolgáltatásokkal való interakcióhoz. A hónap elején a cég elindította a „Personal Intelligence” funkciót is a Gemini alkalmazásban., mely összekapcsolja az olyan alkalmazásokból származó információkat, mint a Gmail és a Google Fotók, hogy személyre szabottabb válaszokat nyújtson a felhasználóknak a Gemini chatbotban. A frissítés után a Chrome is képes lesz megjegyezni a korábbi beszélgetések kontextusát, így egyedi válaszokat kínál az internetes keresésekre a konkrét utasításokkal.

A Google egyébként azóta még inkább mohóbban építi be az újabb AI-funkcióikat termékeibe, hogy tavaly szeptemberben megúszta a böngésző eladásának kikényszerítését, röviddel a jogorvoslati döntés után már frissült is a Chrome. Az OpenAI októberben indította útnak saját Atlas nevű böngészőjét, ami a ChatGPT-re épül, ez már magában 2 százalékkal csökkentette az Alphabet részvényeinek értékét.

2025 végén még erősebben kezdett körvonalazódni, hogy az AI átalakítja az internettel való interakciós lehetőségeket is. A kvázi ügynökként viselkedő, böngészőbe épített AI-asszisztensek sora folyamatosan bővül, kérdés azonban, hogy a felhasználók milyen tempóban adaptálják az új lehetőséget. Az AI-ra és automatizált munkafolyamatokra épülő böngészők egyre szélesebb körben várnak elérhetővé, sorakoznak fel az újabb termékek.

