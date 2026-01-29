Még őrültebben fog AI-ra költeni a Meta

Minden eddiginél többet költ a Meta a mesterséges intelligenciára, legyen szó új adatközponti beruházásokról, mérnökök és topmenedzserek elcsábításáról más cégektől vagy éppen felvásárlásokról, ez pedig látszólag tetszik a befektetőknek, a vállalat papírjainak értéke ugyanis a 2025-ös negyedik negyedévét lefedő eredménybeszámolót követően 8-10%-ot emelkedett a tőzsdezárás utáni kereskedésben.

A vállalat legfrissebb eredményei 24%-os éves bevételnövekedést mutattak több mint 59,9 milliárd dollár árbevétellel és 22,8 millió dollár nettó nyereséggel, ami jóval meghaladta az elemzői előrejelzéseket. A cég azt is megosztotta, hogy az AI-jal kapcsolatos tőkekiadások 2026-ban 115 és 135 milliárd dollár között alakulhatnak, ami majdnem kétszerese a 2025-ös üzleti évben elköltött 72 milliárdos capex-keretnek.

Láthatóan ez sem szegi a befektetők kedvét, akik egyre elfogadóbb hozzáállást tanúsítanak azzal szemben, hogy a Meta már nem csupán egy közösségimédia-vállalat, hanem technológiai platform, amely AI-központú növekedést és hosszútávú versenyképességet jelölte ki magának új irányként, még akkor is, ha az rövid távon nagy kiadásokat jelent.

A cég hirdetési üzletága továbbra is stabil lábat jelent és erős bevételi forrásként üzemel, ami alapot biztosít az AI-jal kapcsolatos beruházásoknak. A kijelölt stratégiában tehát látszik a növekedési potenciál, különösen ha a Meta sikeresen integrálja a technológiát a meglévő platformjaiba. A Meta elsősorban hirdetési bevételekből tartja fenn közösségi platformjait, de a globális digitális piacon növekvő verseny, a hirdetési bevételek ingadozása és az AI térnyerése láthatóan arra ösztönözheti a céget, hogy új bevételi forrásokat keressen.

A cég az Instagram, a Facebook és a WhatsApp szolgáltatásokban is új előfizetési modelleket kezd tesztelni a a következő hónapok során, hogy tovább diverzifikálja bevételeit. A tervezett prémium csomagok a meglévő hirdetési alapú üzleti modellt egészítenék ki, tehát az eddig ingyenes alapfunkciókért továbbra sem kellene fizetni, de a fizetős ajánlatok új funkciókkal, például AI-eszközökkel csábítanák a felhasználókat. Az előfizetések opcionális kiegészítők lesznek, nem pedig kötelező elemek a szolgáltatások használatához. Az új előfizetési csomagokkal a Meta részben megtérítheti a beruházási költségeket.

Az elmúlt másfél-két év során mindinkább világossá vált, hogy a Metanak is muszáj felszállnia a technológiai iparágon végigrobogó AI-vonatra, mely a rendelkezésre álló erőforrások jelentős átcsoportosításával járt. Legutóbb, tavaly decemberben az amerikai szaksajtó arról cikkezet, hogy ennek hatására az eddig nagyjából 60 milliárd dollárt jelentősebb eredmény nélkül elégető Reality Labs divízió éves büdzséjét mintegy 30%-kal kívánja megvágni a menedzsment.

A 2025-ös negyedik negyedében egyébként a Reality Labs 6,02 milliárd dolláros üzemi veszteséget könyvelt el 955 millió dolláros árbevétel mellett, ami viszont több lett, mint amennyire az elemzők számítottak. Az egység veszteségei 21%-kal nőttek az egy évvel korábbi időszakhoz képest, míg az árbevétel 13%-kal nőtt ugyanebben az időszakban. A szegmens 2020 vége óta összesítve közel 80 milliárd dolláros teljes üzemi veszteséget könyvelhetett el.

Zuckerberg nyíltan kijelentette, hogy 2026 lehet az év, amikor az AI radikálisan átalakítja a Meta működését. A vállalat célja egy olyan „személyes szuperintelligencia” kifejlesztése, amely nemcsak ajánlórendszereket, hanem személyre szabott, kontextus-érzékeny AI-élményeket is nyújt majd a felhasználóknak. Ez a stratégia nem pusztán a nagy nyelvi modellek (LLM) fejlesztésére korlátozódik, hanem magában foglalja a globális adatközpontok, AI kutató- és fejlesztői csapatok, új termékek és eszközök kiépítését is.