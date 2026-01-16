Szertefoszlott a Meta irodai VR-ról szóló álma

Csak pár napja jött a hír, hogy a Meta rövidesen szélnek eresztheti a többek között a metaverzum-projekten dolgozó Reality Labs divízió munkaerő-állományának mintegy 10%-át, ezzel már az év első napjaiban megindulhatnak azok a költségcsökkentést célzó intézkedések, melyek idén a szervezeti egység működési költségének mintegy 30%-os lefaragására hivatottak. A nagyjából 1500 dolgozót érintő elbocsátás a virtuálisvalóság-megoldásokon és magán a metaverzum nevű virtuális közösségi élettéren dolgozó alkalmazottakat egyaránt érinti.

A napokban nyilvánossá váló újabb részletek már azokat a konkrét projekteket is megnevezik, melyeket érint a költségcsökkentés. A cég február 16-án leállítja a Horizon Workrooms nevű vállalati kollaborációs platform támogatását, ami már magában nagy stratégiai pálfordulást jelent. A terméket még két évvel azelőtt mutatta be a Meta, hogy felvette volna a Meta nevet, és akkor a távmunka jövőjeként mutatta be a terméket, amit egyfajta killer appnak szánt a VR üzleti életben való elterjesztésének céljából.

A valóságban azonban nem sikerült megvalósítani a tervet, mivel a legtöbb munkavállaló a Zoomot, a Teamset és az úgynevezett „hagyományos” videókommunikációs platformokat részesítette előnyben, és valamiért érthető módon nem vált kellően vonzóvá az ötlet, hogy a dolgozók napi 8 órán át viseljenek egy VR-headsetet. A valóságot mutató számok szerint a Quest headsetek is inkább a fiatal játékosok körében terjedtek el, nem pedig az irodákban.

London calling: látogatás a magyar IT másik fővárosában Kirándultunk egyet a második legnagyobb magyar településen. Kirándultunk egyet a második legnagyobb magyar településen.

London calling: látogatás a magyar IT másik fővárosában Kirándultunk egyet a második legnagyobb magyar településen.

Ugyanebben a hónapban a cég teljesen leállítja a kereskedelmi Quest headsetek és a kapcsolódó Meta Horizon szolgáltatások értékesítését, de a fogyasztói termékeket továbbra is árulja majd. Ez már egy egyértelműen jelzi, hogy a zuckerbergi metaverzum-vízió teljesen eltávolodott a korábban elképzelt immerzív VR-világtól. A vállalati VR-termékek támogatása tehát lényegében teljesen megszűnik. A meglévő ügyfelek februártól kezdve ingyenes licencet kapnak, hogy 2030. januárig megtartsák a hozzáférésüket, de a vállalati VR a későbbiekben már egyáltalán nem lesz terítéken.

A Meta műszaki igazgatója, Andrew Bosworth nyilatkozatain érezhető, hogy a vállalat a mobilplatformra és az AI-ra kíván fókuszálni a jövőben, és búcsúzik a headsetektől.

Igaz a metaverzum koncepcióját nem veti el teljesen, de a hangsúly a mobiltelefonokon lesz, nem a viselhető eszközökön.

Sokatmondó, hogy a fogyasztókra fókuszáló Horizon Worlds szolgáltatás továbbra is működik majd, de mobile first megközelítéssel.

A Meta 2020-tól kezdődően fokozatosan egyre nagyobb téteket rakott a metaverzumra, mely Mark Zuckerberg egyik személyes szerelemprojektje volt - a rendszert fejlesztő Reality Labs divízió azóta nagyjából 60 milliárd dollárt égetett el anélkül, hogy a metaverzum bármely részéből kereskedelmileg értékesíthető terméket alkotott volna. A közösségi hálózatok teljes virtuális térré válása annyira meghatározó trendnek tűnt pár éve a Metanál, hogy erre reflektálva még a cég eredeti nevét is megváltoztatta a menedzsment 2021-ben - azóta fut a közösségi média óriás Meta néven.

Bár a viselhető AR/VR eszközök piacán a terv részét képező akvizíciókkal sikerült jó pozícióba kerülnie a cégnek, Zuckerberg metaverzum-vízióját nem fogadta tárt karokkal a piac, majd idővel a befektetők sem, akik egyre inkább csupán több tízmilliárd dollárnyi elégetett pénzhegyet láttak a projektben.

Az elmúlt másfél-két év során mindinkább világossá vált, hogy a Metanak is muszáj felszállnia a technológiai iparágon végigrobogó AI-vonatra, mely a rendelkezésre álló erőforrások jelentős átcsoportosításával járt. Legutóbb, tavaly decemberben az amerikai szaksajtó arról cikkezett, hogy ennek hatására az eddig nagyjából 60 milliárd dollárt jelentősebb eredmény nélkül elégető Reality Labs divízió éves büdzséjét mintegy 30%-kal kívánja megvágni a menedzsment.