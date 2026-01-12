Drágább mobilokat hoz idén a memóriahiány

Egyre nagyobb a nyomás helyeződik a globális memóriagyártókra a minden eddiginél nagyobb volumenű és gyorsabb adatközpont-építési láznak köszönhetően, mely tavaly emelkedő árspirált indított el a memóriachipek piacán. A Counterpoint Research piackutató január 7-án publikált elemzése szerint a memóriachipek piaca 2026 elején extrém növekedést mutat (hyper-bull), ami a 2018-as korábbi ár- és keresleti csúcsot is felülmúlja.

A memóriachipek átlagos ára 40-50%-kal ugrott meg 2025 negyedik negyedévében, ami után további 40-50%-os növekedés várható 2026 első negyedévében. Ez még fokozódhat egy körülbelül 20%-os növekedéssel 2026 második negyedévében – tehát az árak továbbra is meredeken emelkednek, ami az év végéig kitarthat.

Az elemzőcég példája szerint egy szerverekbe szánt 64GB-os RDIMM memóriamodul átlagára 2025-ben a harmadik negyedéves 255 dollárról a negyedik negyedévre 450 dollárra emelkedett. 2026 márciusában ez az érték már elérheti 700 dollárt is, és a tendenciát látva nem kizárható, hogy év végére már ezer dollárral kell számolni.

2026: ez a választás az IT munkaerőpiacot is megbolygatja Évindító adásunk tradicionálisan az IT munkaerőpiaccal kapcsolatos 2026-os prognózisainkat foglalja keretbe. Évindító adásunk tradicionálisan az IT munkaerőpiaccal kapcsolatos 2026-os prognózisainkat foglalja keretbe.

2026: ez a választás az IT munkaerőpiacot is megbolygatja Évindító adásunk tradicionálisan az IT munkaerőpiaccal kapcsolatos 2026-os prognózisainkat foglalja keretbe.

Közben a gyártók próbálnak szakítani az olyan régebbi, olcsóbb memóriatechnológiákkal, mint az LPDDR4 és az eMMC, és kapacitásaikat a szerverekhez használt DDR5 memóriákra összpontosítják a jobb profit miatt, ami negatívan érinti az olcsóbb memóriaalkatrészek elérhetőségét.

Az adatközpontok kiszolgálása a gyártók szinte minden kapacitását felemészti, és az áremelkedés óhatatlanul leszivárog minden szegmensbe, a DRAM és NAND árak megugrása a hardvergyártók összköltségét jelentősen megnöveli. A memóriachip korábban csak kis részét tette ki a telefonok alkatrészköltségének, például 2020-ban az iPhone 12 Pro Max esetében körülbelül 8 százalékot. 2025-re az iPhone 17 Pro Maxba kerülő chip már a költség 10 százalékát adta. Amennyiben a jelenleg látható tendencia folytatódik, a 16/24 GB RAM-mal és 512 GB vagy 1 TB tárhellyel rendelkező csúcskategóriás telefonok esetében a memória már a teljes költség 20 százalékát vagy többet is jelentheti, ami hatalmas tétel egyetlen alkatrészre vetítve.

A Counterpoint 2025-ös év végi korábbi jelentése szerint egy belépőszintű okostelefon bekerülési költsége az év eleje óta 20-30 százalékkal, a közép- vagy felsőkategóriás modelleké pedig 10-15 százalékkal lódult meg. A piackutató szerint a mobilgyártók a költségoptimalizálás érdekében idén ahhoz folyamodhatnak, hogy más komponenseken spóroljanak, például olcsóbb kijelzőt, kameraszenzort vagy hangszórót építenek a telefonokba. Logikusnak tűnik az a stratégia is, hogy a vásárlókat az eleve drágább készülékek választására ösztönzik a jobb árrés miatt.