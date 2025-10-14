Nagyot fordulhat év végére a Samsung szerencséje

Három éve nem látott magasságokba emelkedhet a Samsung Electronics profitja az idei harmadik negyedév végére, a dél-koreai óriásvállalat ezzel megtörte azt a hosszú hónapok óta tartó lejtmenetet, melyet a versenytársak sikerrel használtak ki arra, hogy az egyik legnagyobb megrendelőt, az Nvidia-t kiszolgálják az AI-adatközponti megoldásokba passzoló memóriachipekkel.

A vállalat keddi profitelőrejelzésében közölte, hogy a harmadik negyedévre 12,1 billió won, azaz napi árfolyamon nagyjából 8,5 millió dollárnyi profitot realizálhat, ami amellett, hogy 32%-os éves szintű növekedésnek felel meg, jóval túlteljesíti az előzetes elemzői konszenzust, mely "csupán" 10,1 billió wont irányzott elő a periódusban.

Elemzők szerint a fordulat egyértelműen a memóriagyártó részleg magára találásának köszönhető, mivel az időszakban a hagyományos kliens- és szervermemóriák iránti kereslet mellett egyre jobban fogytak az AI-adatközpontokban nélkülözhetetlen HMB chipek is. Bár a Samsungnak ez utóbbi szegmensben korábban akadtak kihívásokkal teli időszakai, mostanra ezek jórészt megoldódhattak, bár a 12-rétegű HBM3E chipek szállítási volumenéről egyelőre továbbra is legfeljebb találgatnak a szakértők.

Eközben a Samsung már a következő generációs, nagyobb elméleti sávszélességet támogató HBM4 memóriachipek fejlesztésére és a gyártás mielőbbi beindítására koncentrál, mely a Morgan Stanley elemzői szerint jól halad, a szállítás pedig a tervek szerint jövőre megindulhat.

A Samsungnak emellett sikerülhetett a bérgyártó tevékenységét is gazdaságosabban - ám még mindig veszteségesen - üzemeltetni, vagyis több megrendelő között oszlik meg a gyárak fejlesztési és üzemeltetési költsége, ami kulcstényező a profitteremlés szempontjából.

A vállalat október 30-án teszi közzé részletes üzleti jelentését a július elsejétől szeptember 30-ig tartó időszak pénzügyi eredményeiről.