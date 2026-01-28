Kína is zöld lámpát adott a H200-nak

Engedélyt adott a kínai pártvezetés az ország három legnagyobb technológiai szolgáltatójának, a ByteDance-nek, a Tencentnek és az Alibaba-nak arra, hogy a cégek nagyobb mennyiségű Nvidia H200 chipet importáljanak az Egyesült Államokból, ami a helyi politika protekcionista vonakodása után szinte teljes pálfordulásnak tekinthető.

Az elsőként kiadott engedélyek birtokában a három érintett cég összesen valamivel több mint 400 ezer H200-as chipet vásárolhat az Nvidia-tól, ez azonban csak egy kezdeti mennyiség, illetve a potenciális vevők sora is bővülhet majd a jövőben további engedélykérelmek elbírálását követően.

A kínaiak korábban nemzetbiztonsági okokra hivatkozva úgy tűnt, meghiúsítják az üzletet, mely leginkább a sino-amerikai viszony éppen aktuális állapotát tükrözte. A Reuters egyik forrása szerint az import licencekkel kapcsolatos döntés időzítésének ugyanakkor nem politikai eseményekhez lehet köze, hanem sokkal inkább Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatójának ezen a héten zajló kínai látogatásához.

London calling: a magyar IT kivándorlás valósága Kirándultunk egyet a második legnagyobb magyar településen. Kirándultunk egyet a második legnagyobb magyar településen.

London calling: a magyar IT kivándorlás valósága Kirándultunk egyet a második legnagyobb magyar településen.

Az Amerikából származó fejlett adatközponti gyorsítók kínai exportja évek óta tabunak számít, az első exportkorlátozásokat még a Biden-adminisztrációs léptette hatályba 2022-ben, melynek hatására az Nvidia kénytelen volt előállni egy kisebb tudású, kifejezetten a jogszabályban meghatározott teljesítménykritériumok alapján készült GPU-val, hogy aztán ennek az exportját is megtiltsa idén az illetékes minisztérium.

A Trump-adminisztráció végül tavaly decemberben engedélyezte a H200-as rendszerek kínai exportját - ezek a chipek egyébként lényegesen gyorsabbak, mint az első generációs, kifejezetten kínai vevők számára fejlesztett H20 típusok, ugyanakkor a teljesítményük így is jelentősen elmarad az amerikai és szövetséges piacokra szánt Blackwellekhez képest.

A kínai importengedélyek kiadására az ellátási láncban szereplő cégek részvényei egyaránt jól reagáltak, élükön a levilágítóberendezéseket gyártó holland ASML-ével, mely egyébként is parádésan teljesít a vállalat tegnap közzétett negyedéves beszámolója alapján. Az ASML és a memóriagyártó SK Hynix egyaránt 5%-os pluszban fogadta a híreket, míg az Nvidia a tőzsdenyitás előtti kereskedésben 1,6%-ot erősödött.