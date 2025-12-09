Szállíthatja az Nvidia a Blackwell elődjét Kínába

Engedélyezi az Egyesült Államok kereskedelmi minisztériuma az Nvidia számára, hogy bizonyos, kínai ügyfeleket ellásson a H200 típusú AI-célokra használt GPU-kból, melyek a kurrens generációs Blackwell chipekhez képest ugyan lassabbak, de lényegesen nagyobb számítási teljesítménnyel rendelkeznek, mint a kifejezetten a kínai piacra szánt, lebutított H20 variáns.

Az intézkedés direkt bevételhez juttathatja az amerikai államkasszát, mivel a Kínába irányuló eladások 25%-a kvázi vámként levonásra kerül, jelentette be Donald Trump amerikai elnök hétfőn saját közösségi platformján, a Truth Social-ön.

Az Amerikából származó fejlett adatközponti gyorsítók kínai exportja évek óta tabunak számít, az első exportkorlátozásokat még a Biden-adminisztrációs léptette hatályba 2022-ben, melynek hatására az Nvidia kénytelen volt előállni egy kisebb tudású, kifejezetten a jogszabályban meghatározott teljesítménykritériumok alapján készült GPU-val, hogy aztán ennek az exportját is megtiltsa idén az illetékes minisztérium.

A H20-nál nagyságrendileg hatszor gyorsabb H200 chipek exportjának feloldása a kínai és amerikai politikai vezetés legfelsőbb szintjén is téma volt, Trump szerint Hszi Csin-Ping kínai elnök is "pozitívan értékelte" a fejleményeket.

Az exporttevékenységet ugyanakkor továbbra is szigorú feltételekhez köti az Egyesült Államok kormánya, jóllehet erről semmiféle konkrétumot nem árult el a Fehér Ház, mely leszögezte, hogy az üzletkötések során továbbra is "erős nemzetbiztonsági garanciák" közepette kerülhet csak sor.

A politikai alkut közelről ismerő források szerint a H200 chipek exportjának engedélyezésére egyfajta kompromisszumként tekint az amerikai kormány, mely a legfejlettebb technológiát továbbra sem kívánja átadni Kínának, ugyanakkor kellően fejlett megoldásokkal kívánja ellátni az ázsiai országot annak érdekében, hogy a helyi versenytársak, így elsősorban a Huawei előretörését hátráltassa.

Bár Kína a H20 chipek importját éppen a belföldi technológiai ipar fejlődése érdekében az utóbbi időszakban nemzetbiztonsági okokra hivatkozva igyekezett gáncsolni, szakértők szerint Trump Hszi elnök reakciójával kapcsolatos szavai arra utalnak, hogy a kínai hatóságok puhítani fognak majd az álláspontjukon.