Nvidia: ha Amerika szorongatja Kínát, a Huawei tarolni fog

Ha az Egyesült Államok továbbra is a Kína felé irányuló technológiai export szigorításában gondolkodik, az hatalmas löketet adhat a helyi szereplőknek, különösen a Huawei Technologies-nek, mely a világ második legnagyobb gazdaságának óriási vásárlóerejét felhasználva rendkívüli mértékben megerősödhet, ennek jelei pedig már most is nyilvánvalóak - figyelmeztetett egy interjúban Jensen Huang, a mesterséges intelligencia modellekhez fejlesztett processzorok legnagyobb globális beszállítójának számító Nvidia vezérigazgatója.

A szakember a CNBC-nek adott nyilatkozatában egyáltalán nem cáfolt rá a többnyire a kínai médiából eredő, optimista jelentésekre, sőt. Huang szerint az Nvidia a technológiai fejlettség alapján (itt nem egyértelmű, hogy gyártástechnológiáról vagy egyéb technológiai megoldásokról van-e szó) már csupán egy generációval előzi az első számú kínai riválist.

Ha az Egyesült Államok nem kíván jelen lenni Kínában, a Huawei letarolja Kínát. És mindenki mást.

-nyilatkozta a cégvezető.

Szoftvertesztelés: ütött az óra A tesztelői szakmát rengeteg friss hatás éri, kifejezetten nehezített pálya ez mostanság. A tesztelői szakmát rengeteg friss hatás éri, kifejezetten nehezített pálya ez mostanság.

Szoftvertesztelés: ütött az óra A tesztelői szakmát rengeteg friss hatás éri, kifejezetten nehezített pálya ez mostanság.

Tavaszi lapértesülések szerint a Huawei ütemesen dolgozza le az Egyesült Államok szankcióiból eredő technológiai hátrányát - az Ascend 910C AI-chip tömeggyártása már megkezdődött, utódja, a 910D pedig már gyorsabb lehet, mint az Nvidia előző generációs megoldása, a H100. Az Ascend 910D első mintapéldányai már megérkeztek a vállalat nagyobb partnereihez.

Huang ugyanakkor értelemszerűen cége jól felfogott üzleti érdekeit is képviselte a fenti nyilatkozatban, hiszen az Nvidia-nak a legújabb, AI-chipekre vonatkozó exportkorlátozó intézkedések rendkívüli módon fájnak.

Hogy mennyire, azt számszerűsítve jól jelzi, hogy a vállalat április közepén kiadott tőzsdei tájékoztatója szerint a H20 chipekre vonatkozó exportkorlátozási intézkedések 5,5 milliárd dollárnyi bevételkiesést eredményezhetnek az Nvidia számára a kurrens negyedévben.

Bár a legutóbbi üzleti negyedév eredményei ezt a pesszimizmust mégsem tükrözték, a kínai pénzcsap elzárása elemzők szerint késleltetve fogja éreztetni a hatását az Nvidia pénzügyi eredményeiben. A menedzsment május végi előrejelzése szerint az aktuális negyedévben 8 milliárd dollárt bukhat a chipgyártó az exporttilalmi intézkedéseknek köszönhetően.