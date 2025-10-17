Búcsút int a kínai adatközpontoknak a Micron

Befejezheti a kínai adatközponti szereplők ellátását a legnagyobb amerikai memóriagyártó, a Micron, mivel a cég a kínai hatóságok által folytatott vizsgálatok eredményeként eleve kénytelen volt exporttevékenységét korlátozni az országban - írja bennfentes forrásokra hivatkozva a Reuters.

A döntésnek abból a szempontból lehet történelmi jelentősége, hogy a Micron volt az első amerikai chipgyártó, melyet Peking a kínai piaci szereplők termékeire vonatkozó amerikai kereskedelmi korlátozásokra válaszul nemkívánatosnak minősített - amerikai mintára nemzetbiztonsági okokra hivatkozva.

A vállalat ettől függetlenül nem vonul ki teljesen a világ második legnagyobb gazdaságából, így továbbra is ellát majd két olyan kínai gyártót, melyek az adatközponti szerverek szegmensében meghatározó jelenlétet képviselnek és jelentős exporttevékenységet folytatnak - nem hivatalos információk szerint egyikük a Lenovo. A Micron emellett továbbra is beszállít más iparági szereplők, így például autógyártók és okostelefon-gyártók számára.

A kínai adatközponti szegmens elvesztése dollármilliárdokban mérhető kiesést okoz az amerikai cégnek, melynek tavalyi teljes éves árbevételének 12%-a, azaz nagyjából 3,4 milliárd dollár származott a kínai piacról.

A Micron kínai kihívásait ettől függetlenül bőven kompenzálja az adatközponti komponensek iránti, eddig soha nem látott mértékű globális kereslet, melyet a mesterséges intelligencia alapú megoldások kiszolgálása hajt. A vállalat csak az AI-szerverekbe szánt HBM memóriákból kétmilliárd dollár értékben adott el a negyedik üzleti negyedévben, mely forgalom alapján a fennállása óta legjobban sikerült háromhónapos periódusa volt a cégnek.